Ángel Rodríguez, cátedra de disciplina musical en el piano

La isla de Cuba lo vio llegar al mundo, pero México ha adoptado su talento musical desde hace 26 años. El maestro Ángel Rodríguez es un virtuoso del piano, un andante entre las teclas cuyos pasos son martilleos resonando en el corazón del público.

Su gran conocimiento y técnica musical le han permitido colaborar con grandes voces como Plácido Domingo o el fallecido Luciano Pavarotti. Pero quizá uno de sus encuentros más importantes ocurrió en 2004, cuando conoció a Javier Camarena. Esa amistad terminaría por resonar seis años después en un recital que ambos ofrecieron en Bellas Artes.

Desde entonces, su piano ha acompañado por más de una década a quien actualmente es considerada la mejor voz masculina del mundo. Testigos son los escenarios más importantes del orbe, que han presenciado la gran química y compromiso musical que existe entre ellos.

Ángel Rodríguez acompañará a Javier Camarena en la gira ‘Tiempo de Cantar’, donde el tenor recorrerá cinco ciudades mexicanas. Así, el próximo 11 de septiembre, ambos maestros visitarán el Teatro Nazas para inaugurar los festejos por el centenario de El Siglo de Torreón.

En el marco de este histórico evento para La Laguna, el pianista dialogó a través de la línea telefónica y compartió su sentir y expectativas de su próxima visita.

-¿Cómo empieza tu relación musical con Javier Camarena?

Esto fue en 2004, cuando él ganó el concurso Morelli y lo invitaron para cantar en la Ópera de Bellas Artes. Entonces, digamos que ahí empezó nuestra relación musical por así decirlo. No directamente, porque los recitales ya comenzaron en 2011. Pero en 2004 lo conocí porque yo soy pianista de la Compañía Nacional de Ópera y lo invitaron para cantar. Desde entonces empezamos a relacionarnos en el medio de la ópera.

-¿Recuerdas el primer recital que dieron juntos? ¿Cómo fue esa experiencia?

Pues nos fue muy bonito, porque yo iba entrando a Bellas Artes, tenía un ensayo y él me aborda. Me dijo: ‘¿Qué tienes para el próximo fin de semana?’. Le dije: ‘Nada’. ‘¿Me acompañas a un recital en Bellas Artes?’. Pues fue una alegría inmensa porque ahí arrancó todo. Acepté, por supuesto. Eso fue en julio de 2010 y fue maravilloso, porque fue un recital prácticamente histórico. Cantamos más de dos horas, hicimos un programa maravilloso, el público estaba a reventar y muy feliz. Desde entonces no hemos parado.

-¿Qué programa presentaron en esa ocasión?

Hicimos de todo, variado. Generalmente hacemos ópera, zarzuela, canción mexicana, hicimos también canciones de cámara italiana, un programa maravilloso, extenso.

-Eres alguien también muy dado a la disciplina, ensayas mucho. ¿De qué manera ese compromiso con la música converge con Javier Camarena?

Bueno, definitivamente haya o no recitales, un artista siempre tiene que estar estudiando y preparándose porque este es un deporte de alto rendimiento. Uno trabaja con musculatura y se tiene que estar ejercitando constantemente. Es algo que hago periódicamente: estar trabajando con mi técnica, con las obras que voy a trabajar, a interpretar, a acompañar. Entonces, en cuestión de acompañar a Javier… pues mira, acompañarlo realmente es muy fácil porque Javier es una locomotora. Él te lleva adónde él quiere llevarte. Entonces sí, realmente es muy fácil, pero definitivamente hay que estudiar mucho esos repertorios porque está cambiándolos. Al principio hacíamos mucho Rossini, Mozart, es un repertorio que lleva mucho trabajo técnico, interpretativo y hay que ensayar mucho. Pero en general, todo, todo, todo, incluso las obras más sencillas, hay que trabajarlas: hay que ensayarlas, hay que practicarlas, hay que entrenarlas, hay que meterlas en tu cuerpo, en tus músculos, pero también en tus sensaciones, en tu corazón, en tu mente.

-Y el fruto que hemos visto entre ustedes dos, en escenarios de todo el mundo, durante esta última década, es fruto también de ese compromiso mutuo que tienen.

Bueno, esto es un dúo. Aunque él es la estrella, el solista, el cantante, mi papel es estar detrás de él apoyando todo lo que él proponga como artista y como ser humano, pero definitivamente es un dúo. Esto parte del respeto, de la admiración mutua y bueno, obviamente de los acuerdos musicales a los que hemos llegado y de la manera en que respiramos juntos: la música, la ópera y la propia vida.

-Sobre la gira ‘Tiempo de Cantar’, donde estarán en cinco ciudades mexicanas, incluida Torreón, ¿de qué manera se diseñó el programa?

Hemos preparado un programa que incluya lo más relevante del repertorio de Javier, pero no son programas largos porque estamos en tiempo de pandemia. En todos los teatros no habrá intermedio, excepto en León. Realmente es muy fácil porque tenemos ya tanto repertorio. Imagínate, son 10 años, hay tanta música, tanta que quisiéramos hacer pero no podemos. Definitivamente tenemos ópera, tenemos zarzuela y tenemos música mexicana que no podía faltar en estos recitales.

-¿Qué te dicen estos tres géneros que han escogido para el concierto?

La ópera es la reina y la zarzuela, digamos, es la nieta de la ópera. Yo creo que no puede faltar la zarzuela española porque es en nuestro idioma y son obras muy representativas del repertorio. Y bueno, la música mexicana es imperante porque, para empezar, Javier es mexicano y yo también me considero mexicano, aunque no nací aquí, pero ya tengo 26 años viviendo en nuestro país. Por eso la música mexicana no puede faltar. Incluso cuando estamos por Europa u otros lugares, siempre tratamos de incluir alguna pieza mexicana, lo más que podamos.

¿Cómo es el proceso de dialogar con las partituras de estas obras, de realizar los arreglos en caso necesario?

Con las óperas no se puede hacer arreglos, prácticamente se tiene que hacer lo que hay escrito en la partitura. Sólo hay adecuaciones porque hay que tomar en cuenta que las obras de ópera están escritas para orquesta, para ser tocadas por sesenta, ochenta, cien instrumentos. Hay que hacer adecuaciones para que se pueda lograr el carácter, el clímax de una orquesta, pero básicamente hay que tocar lo que hay escrito, no se le puede hacer ningún arreglo.

En cuestión de la música mexicana, lo mejor es dominar lo más que se pueda a la música tradicional (cómo se interpretó, como se cantó por los grandes artistas de la época) y ya después, sobre esto, podemos hacer variaciones en la introducción, en los interludios incluso, algunos aportes armónicos. Hay obras que sí pueden ser reinterpretadas, hay otras que de plano no vale hacerles muchas cosas. A José Alfredo Jiménez no puedes hacerle mucho, sus introducciones son como él las hizo, sus armonías también. Pero, por ejemplo a Agustín Lara y todos estos compositores sí puedes reinterpretarlos, sí cabe la forma en que pueda hacer nuevos moldes armónicos, melódicos para las introducciones, para los finales.

Esta es una de las facetas que más me gusta hacer y con Javier maravillosamente, porque él se acopla muy bien a mis ideas musicales y también entiendo perfectamente lo que él quiere, entiendo la voz, entiendo el instrumento, entiendo a dónde quiere ir con las piezas.

-Sobre el concierto del Teatro Nazas en Torreón, este próximo 11 de septiembre, ¿qué esperas del público lagunero?

Todo el público mexicano, el público latino, son maravillosos, son sensibles y aceptan excelentemente la música y las expresiones artísticas. Yo conozco ya también al público de La Laguna, me encanta, me fascina. He estado muchas veces allá dando master class con los jóvenes, con público en el teatro. Realmente siempre espero lo mejor y no me sorprende que la gente va a salir feliz y pidiendo más y más y más. Esperemos que las condiciones de la pandemia permitan que podamos extendernos para poder regalar algún par de piezas más. Estoy muy contento de regresar a ese teatro y con personas maravillosas, extraordinarias y además es un pueblo que conoce muy bien la ópera, la música popular. Estoy ansioso ya por llegar.

-Este concierto inaugurará los festejos por el centenario de El Siglo de Torreón, ¿cuál es tu sentir al ser parte de este evento histórico para la región lagunera?

Siempre celebrar a un medio que comunica, sobre todo durante tantos años, realmente siempre es relevante, porque los medios hacen que los artistas estemos presentes, que estemos en la memoria popular. Me parece que va a ser una gran fiesta, un gran jolgorio y qué mejor que celebrarlo con uno de los mejores artistas y cantantes de ópera del mundo que es Javier Camarena. Y yo tener el honor, además, de poder acompañar y de festejar junto con ustedes este momento especial, deseando que de verdad sean otros cien y cien y se repita.