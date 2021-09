El novillero lagunero Arturo Gilio, sin trofeos en plaza de toros de Santoña

El novillero lagunero Arturo Gilio Quintero regresó hoy a la actividad taurina en una tarde aciaga, cumplió con buenos momentos, pero fallos con la espada le privaron de al menos reclamar un trofeo en el renombrado Circuito del Norte, cuya sede del festejo sabatino fue la acogedora plaza de toros de Santoña, en Cantabria, España.

Magníficos novillos de la ganadería de Espartaco, se lidiaron en una pintoresca tarde de toros, en la plaza ubicada a escasos siete metros del mar Cantábrico, actuaron además de Arturo Gilio, los jóvenes espadas Manuel Diosleguarde y Carlos Domínguez, los dos últimos lograron salir a hombros.

El lagunero, vestido de grana y oro, trazó una sentida faena ante el primero de su lote, un negro mulato nombrado “Valentón”, Arturo ejecutó magistrales pases con capote y una valiente faena con muleta, pero falló con el acero, escuchó un aviso antes de lograr dar muerte al astado y el juvenil se despidió escuchando una ovación.

Ante su segundo novillo, nombrado “Calculador”, Arturo no tuvo muchas opciones de lucimiento, el astado presumió una fina estampa, pero sus condiciones no ayudaron al novillero, quien tuvo que arriesgar y fue prendido, sin mayores consecuencias que el ensuciar su traje, mató y escuchó palmas. “Yo salí a entregarme, desafortunadamente no salieron las cosas como uno quiere, hay cosas por corregir, pero bueno, hay que seguir hacia adelante”, dijo Gilio tras el festejo.