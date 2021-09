Buscan a repartidor hispano que ahora es considerado un 'héroe' en Nueva York

El estadounidense que lo filmó repartiendo comida en su bicicleta bajo la fuerte tormenta y con el agua por encima de las rodillas el miércoles por la noche lo busca para entregarle los mil 700 dólares que ganó vendiendo el video a los medios de comunicación.

Sólo hay un problema: nadie sabe quién es

El estadounidense, un fotógrafo llamado Johnny Miller, pidió ayuda en Twitter para encontrar al repartidor, cuyo rostro no se ve en el video. Muchos han retuiteado el video y algunos intentan ayudar a Miller a encontrar al trabajador usando pistas como el logotipo de la bolsa de plástico que sostenía al cruzar la calle inundada de agua.

“Venga #NYC... podemos encontrar a esta persona”, escribió Miller.

And through it all! @Grubhub delivery still out there bringing your dinner #ida #flooding #brooklyn pic.twitter.com/2baP69JXhW