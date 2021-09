Películas románticas que terminan en tragedia

Una historia de romance, llena de emociones y altibajos, de duras pruebas y separaciones, corazones rotos pero finales felices, son el molde esperado en el género, pero hay películas que se salen de la regla; relato románticos pero con finales trágicos, no menos reflexivos, relevantes, emotivos e impactantes. Estos son algunos ejemplos.

Me before you

La cinta habla de superar obstáculos, perdonar y redimirse, a través de una bella amistad convertida en amor platónico, sobre una joven que cuida de un millonario paralítico, tras un accidente.

The Fault in Our Stars

Cuando dos adolescentes enfermos de cáncer inician una relación, el viaje que hacen juntos invita a reflexionar sobre la vida, y la muerte, especialmente valorar el presente y el ahora que se tiene.

Never let me go

Combinando el drama con la ciencia ficción, habla de las relaciones sociales y humanas, con tres adolescentes en un triángulo amoroso, pero una dura realidad, son clones destinados a morir.

A star is born

Una historia sobre renacer, vivir y crecer, aquí un músico y su relación con una joven promesa son sólo el inicio del relato, que también habla de la fama, las adicciones, la redención y la pérdida.

Atonement

Verdadera tragedia de inicio a fin, es contada a través de un narrador que llega a modificar la historia de amor entre la pareja principal, con tal de evitar revelar un final cruel, que ella provocó.

Brokeback Mountain

Relato sobre la pérdida, la nostalgia, el amor y el perderlo todo por no poder demostrarlo; la cinta se centra en dos hombres que deben esconder lo que sienten por el otro, de sus propias familias.

One day

Cinta que invita a reflexionar sobre las decisiones, aquí un par de amigos que parecen destinados a estar juntos, pasan su vida separados, excepto un día al año. Cuando esto cambia, su destino igual.