En tus marcas

Juan Luis Barrios Nieves considerado uno de los mejores atletas de pista que ha dado México en todos los tiempos y tal vez de los mejores atletas en el continente está a punto de entregar tu estafeta.

Barrios Nieves, exponente nacido en la extinta Olimpiada Nacional donde pudo ganar medallas en varias ocasiones y actualmente posee aun los récords de 800 mts. con 1:50:71 en el 2001 y en 1,500 con 3:48:86 en 2002, además de tener en su vitrinas 8 medallas de oro en Centroamericanos: San Salvador 2002 en 1,500 metros, Cartagena 2006 y Mayagüez 2010 en 1,500 y 5,000, Veracruz 2014 en 5,000 y 10,000 y Barranquilla 2018 en 10,000. Además, posee dos oros, dos platas y un bronce en Juegos Panamericanos perdiéndose los Juegos de Lima en 2019 por una lesión.

Tal vez se queda con la espina de las distancias largas donde no ha podido dar el do de pecho y siempre se ha quedado corto en sus resultados, con el fallecimiento de su entrenador Tadeuz Kepka se unió a los trabajos con el español Jerónimo Bravo mostrando ligeros avances en medio maratón y maratón aunque por la pandemia no se ha podido ver exactamente en qué nivel podrá estar ya bajo la tutela de Bravo Rodríguez, recientemente para un medio local dijo que jamás entrenaría con Gondhi MX considerados en este momento el mejor equipo de atletismo de México y el único que ha podido dar resultados positivos en los últimos tiempos, en respuesta el entrenador en jefe del equipo Enrique Hernández dijo que con gusto él entrenaría a Barrios Nieves pues por mucho es de los mejores atletas de este país además de tener una mentalidad ganadora necesaria para ser maratonista destacado, además agregó el tener la fórmula para hacerlo correr por debajo de las 2 horas y 10 minutos pero que se reservaba eso para poder tenerlo algún día bajo sus indicaciones deportivas.

Juan Luis asistió a dos juegos olímpicos, Beijing 2008 y Londres 2012, fue comentarista en los pasados Juegos de Tokio para Marca Claro en su señal para México, y fue justamente en Tokio donde conocimos a su sucesor Luis Grijalva, de Guatemala, corrió 13:10:09 en los 5,000 metros.

Dejando atrás el tiempo de Juan Luis en Pekín 2018 de 13:19:79 y de 13:21:01 en Londres 2012 que hasta este entonces eran las mejores marcas en la distancia impuestas por un latino en juegos deportivos de verano.

Podemos decir que Grijalva será quien ocupe ese lugar que Juan Luis inicia a dejar, para el guatemalteco “Dreamer” por su estancia en Estados Unidos a donde llegó desde niño y se vio beneficiado por un programa del entonces presidente de Estados Unidos Barak Obama que protegía a los niños que llegaron a ese país y no serían deportados solo si salían del país no podían volver a ingresar, al dar la marca para Juegos Olímpicos por Guatemala tenía que solicitar un permiso para poder salir de Estados Unidos y regresar a continuar con su beca en Arizona, permiso que le fue concedido a casi días de la competencia, tomó el primer avión y representó a su país natal con excelentes resultados y se está convirtiendo en el mejor medio fondista de Latinoamérica.

Por ahora Juan Luis Barrios continúa con su preparación en la larga distancia y hace apenas unas semanas pudo obtener el segundo lugar en el 21k de Tijuana y se enfoca a mejorar para poder ser uno de los pocos atletas mexicanos sub 2:10, sin duda

Barrios Nieves deja un gran legado difícil de igualar, ¿no lo crees así?