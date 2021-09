Dicen los malquerientes de la familia más odiada de Coahuila, los Moreira, que la exhibida que les dio el inquilino del Palacio Nacional a varios políticos mexicanos, entre ellos al actual diputado federal, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y exgobernador de la provincia de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presuntamente envuelto en lo que se conoce ahora como el "AHMSAgate", tenía como fin darles una probadita de que el pasado siempre regresa y a veces a cobrar facturas. Ventilar directamente de la Presidencia de la República una supuesta lista con nombres, cantidades y fechas de viáticos millonarios pagados y préstamos del avión en lo que la empresa siderúrgica erogó alrededor de 59 millones de pesos reveló los intereses del presidente del Consejo de la empresa acerera con políticos priistas.

Pero también el poder que ahora tiene la "Cuatroté" sobre todos los mencionados y con lo que de alguna manera les significa "amarrarles las manos". En la famosa lista aparece también con estos beneficios la tres veces diputada federal por Hidalgo y actual secretaria general del PRI nacional, Carolina Viggiano, esposa de don Rubén, "beneficiada" con una nueva curul "pluri" en la actual legislatura federal. Los que le saben al teje y maneje político se preguntan inocentemente si en este tipo de circunstancias es posible tener independencia legislativa.

**************

Como dice la canción, el que dicen que se va y se va… y no se ha ido es el delegado federal del programa Bienestar del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado. Pese a los manejos, que dicen sus malquerientes no han sido del todo fructíferos por decir lo menos del Plan Nacional de Vacunación en Coahuila, sigue, dicen las lenguas viperinas, colgado de un clavo ardiendo. Son ya varios los que han pedido su cabeza y el "fuego amigo" aumenta. Su cerrazón para permitir la ayuda de las empresas y de las instancias de Gobierno local que no le caen bien, a él o a la Cuatroté, es la principal causa de que haya tanto rezago en la vacunación y, aunque se puede teóricamente, no se ve avance en inocular a los trabajadores y la población abierta contra el funesto coronavirus, lo que es urgente ahora que se atraviesa por la tercera ola de contagios y por la reanudación del ciclo escolar presencial en la entidad. Con todo y los malabares que hace Reyes Flores para sobrevivir, esta semana se fortaleció la versión de que cobrará sus últimas quincenas y que será a finales de este mes cuando, luego de una reunión que todos los encargados de los programas en las entidades federativas tengan con el inquilino del Palacio Nacional, se sepa la suerte del expanista. La que le dio la puntilla para la inminente salida fue la "becada" local y alcaldesa electa de Múzquiz, de su mismo partido, Tania Flores Guerra. Ella nomás dijo que era necesario el cambio para lograr mayor presencia, coordinación y participación del Gobierno federal, justo lo que, dice la susodicha becada, no hace don Reyes. Así que veremos y diremos respecto a los "buenos" deseos de la morenista.

**************

Y a quienes se les está haciendo costumbre dejar un "tiradero" antes de irse son a los del partido en vía de extinción en Torreón, el PAN, pues nomás no saben cómo despedirse sin hacer escándalo. Y esto se lo decimos, estimado lector, porque hace unos días volvieron a manifestarse los exlíderes de sectores del azul; incluso un amplio grupo que dirige el exdeportista Chato Noriega que hizo acto de presencia en la presidencia municipal para que les pagaran lo prometido desde las elecciones pasadas. Dicen nuestros subagentes, disfrazados de papelería por quemar, que los inconformes exigían su pago tardío, y hasta los regidores que aún se ostentan panistas, como Thalía Peñaloza, hicieron como que nos los vieron. En ese momento solo les "doraron la píldora" para que se dieran otra vuelta, pero nada; al paso de los días ese mismo grupo amagó con bloquear el bulevar revolución casi en frente de donde el Chato tiene su gym, al cual no hace mucho presumía iban los más destacados panistas. La manifestación al final no se realizó porque la incómoda prensa se enteró e hizo que llegaran a otro acuerdo con los quejosos; pero volvieron a amenazar con que si no les paga para el lunes, ahora sí harán una manifestación que le quitará las ganas al PAN de regresar. Por cierto, doña Thalía se siente segura de continuar en la grilla, pero de la mano del priista electo Román Alberto Cepeda. ¿No que muy azulilla?, se preguntan.

**************

Los que se comían las ansias por presumir su nueva beca… Digo, curul en el Congreso de la Unión, representando los intereses del pueblo, sobre todo los de Coahuila, son los priistas Shamir Fernández y Antonio Gutiérrez Jardón, quienes han presumido su "ardua" labor… de tres días en la Cámara de San Lázaro, donde los pobres han tenido que desvelarse para tratar de "frenar" las iniciativas que exige la bancada que representa el jefazo de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, aunque no faltó quien dijo que mejor deberían asesorarse con su paisana y colega tricolor, la senadora Verónica Martínez, quien ha aprovechado las instalaciones de la Cámara de Senadores, al menos como escenario para sus sesión fotográficas para redes sociales y hacer un espacio desde su curul para decir que sí trabaja. Dicen los que saben que solo esperan que esta vez don Toño sí escuche los intereses de por qué está ahí sentado, y no lo vea como una vacación de tres años; y que ambos legisladores le pongan más atención al congreso que a las elecciones de 2023.

**************

Muy interesado se mostró -hasta ahora- el expanista y ahora morenista regidor de los taxis en el Cabildo de Torreón y quien pronto pasará a vivir en el error, Ignacio Corona Rodríguez al denunciar, con la Constitución en mano, a su excompañera de partido cuando era blanquiazul Natalia Virgil Orona, actual "becada" plurinominal a la que se le cristalizó su sueño de llegar al Congreso del Estado pese a las enormes piedras que le pusieron encima los dueños del PAN Coahuila, el dirigente Jesús de León y su jefe, Guillermo Anaya. Fue señalada por "ilegalidades", ya que figura y firma como "comisaria" en el Consejo del Simas, razón por la cual el regidor aseguró que es "juez y parte" y representa conflicto de intereses aunque se asegure que dicho cargo es honorario y, por lo tanto, no percibe sueldo. Nuestros subagentes, que no todo lo saben, pero que tooodo lo ven, nos comentan que muy corto se quedó el comentario de Corona, que nunca vio nada raro mientras fue del PAN, pues si bien pudiera ser cierto que no cobra sueldo, es de todos conocida la fuerte influencia contable que doña Natalia ejerce en absolutamente todas las áreas administrativas de Ayuntamiento, en las que hace y deshace, claro, desde atrás de la cortina.

Así, por encargo directo del alcalde, asesoró desde un principio a la actual tesorera para que pudiera quedarse con el cargo; lo mismo a la síndica de mayoría, al propio titular de la Contraloría Municipal y no hay cosa que -dicen ahí en los rumbos del primer piso del edificio más caro de la ciudad- no le consulten en torno a cómo hacerle con las entrampadas cuentas públicas y sobre lo que hay que hacer dentro del proceso general de entrega-recepción. Lo que se desconoce es si con tantas encomiendas le alcanza el tiempo para atender sus funciones de su beca, perdón diputación local y con la misma enjundia. Es pregunta.

**************

Desde la "capirucha" del sarape y del pan de pulque, nuestros chismosos subagentes, disfrazados de cuidador de estacionamiento, nos reportan que comiéndose las uñas y todo compareció el pasado miércoles ante la poco efectiva Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, que a su vez depende de la FGE, nada más y nada menos que el gerente general del Simas, Juan José Gómez Hernández, en respuesta a la denuncia de hechos interpuesta por presuntas "travesurillas" cometidas en perjuicio del erario, de la empresa abastecedora y que básicamente se refiere a infinidad de obras hidráulicas y sanitarias, con irregularidades en las asignaciones, mal hechas y con sobreprecios. Y como dicen que "el miedo no anda en burro", nos reportan los subagentes que también acudió a la cita el extesorero Jaime Hernán Sirgo Ortiz, quien fungió todo el 2018 y en mayo 2019 "por motivos personales" saltó del barco sin red, orillado supuestamente por infinidad de problemas con familiares directos de la autoridad municipal; al igual que Gómez Hernández, se presentó en la dependencia, pero se reservaron el derecho a declarar. Causó sorpresa que no acudió la tesorera Mayela Ramírez Sordo, sobre quien pesan señalamientos por la falta de solventaciones; pero lo más relevante es que dio un giro de 180 grados la historia, pues se percibe ya para dónde se irán las investigaciones. El que también fue citado, pero no acudió fue Antonio Loera López, uno de los funcionarios más protegidos del Gobierno actual, considerado el "vicealcalde" que, contando solamente con educación primaria y una prosperidad sorprendente, comenzó como director de Servicios Administrativos en 2018 a cargo de todo lo relacionado con la nómina y fue enviado con mayor poder y a la sombra a Mantenimiento Urbano, ahí donde aseguran se "dio vuelo" comprando pintura, contratando jornadas extraordinarias de limpieza y coordinando el negocio de la limpieza del escombro en terrenos particulares.