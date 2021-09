Contratiempos de un diálogo en desconfianza

El inicio y el desarrollo de unas nuevas conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la mayoría del liderazgo opositor se pueden analizar de dos maneras. Por una parte, significa trazar de nuevo una hoja de ruta que retome el camino democrático entre dos actores que en muchas ocasiones se han perdido en el camino tentador de las opciones conflictivas y que ahora, con una capacidad de aprendizaje y con benefactores internacionales, buscan la necesaria y justa solución pacífica a la crisis venezolana.

No es fácil asumir esta tarea. Por más de 20 años ha habido una historia de desencuentros entre dos maneras de observar la política y de entender un país que luce cansado de tantas iniciativas que han terminado mal, en el momento en que las mayorías le dan la espalda a la política, concentrándose en la esperanza migratoria y en resolver los problemas cotidianos, entre ellos las secuelas del coronavirus, palpándose una sensación de fracaso que limita la posibilidad de pensar en un futuro promisorio.

Por otra parte, y en una forma paralela, se juntan las dos delegaciones con sus respectivos fines particulares. El régimen, presionado por las sanciones, la máxima presión y una creciente crítica global, busca respirar al tener frente si tantas dificultades. La oposición se cubre de un manto negociador para justificar su dudosa participación electoral. En medio de ambos actores, otros grupos relacionados con esos dos polos, se deslindan provocativamente y se niegan a reconocer esta iniciativa. Del lado oficialista, el sector radical no quiere nada con los que se oponen al proyecto chavista. Del lado contestatario, se tilda de colaboradores a los que se citan con el diablo.

Así las cosas, la dinámica política venezolana se recrea de nuevo con un viento favorable, pero a cámara lenta y medio de un piso resbaloso; pero eso sí, que se mueve, luego de dos años, en que no se ha dado un cambio importante de posiciones. El juego está trancado y para abrir ese candado es necesario asumir unos costos y aspirar a unas ganancias limitadas. Las pérdidas son evidentes. Para el régimen, dar la imagen de estar atrapado en su propio discurso, distante de una realidad que hace añicos cualquier ideología. La oposición debe olvidarse de su tesis suma-cero del año 2019 y adjurar su participación electoral, pero nadie acepta si feneció la presidencia paralela y el gobierno provisional y que no produjo el cambio de régimen.

"Agarrando, aunque sea fallo". Esta expresión popular ilustra la situación actual. El campo del poder no tiene las mismas características en cada jugador. Hay un evidente desbalance. El régimen controla la Fuerza Armada y todos los poderes cívicos. La oposición no se termina de decidir si participar en el juego electoral y no se presenta con un único estandarte, aunque tenga un fuerte respaldo de la comunidad democrática internacional. Por ello, el panorama se perfila como de carácter incrementalista, de paso a paso. Pero estos no son los únicos escollos. El saboteo verbal de cada quien, las prácticas oficialistas violatorias de los derechos humanos, el clientelismo y la corrupción y el impacto del factor migratorio, se levantan contra un muro de contención que trata de evitar el derrumbe final de la democracia y la probabilidad de la expansión de la violencia y de una guerra civil.

Estos son los espacios en donde unas delegaciones formadas por tirios y troyanos aspiran a resolver sus contratiempos para convertirse en socios tolerables. Para alcanzar esa posición se hace necesario un control de daños y una caja de herramientas que permita llegar al destino deseado. Si no es así, sobrarán las soluciones violentas y disgregadoras, en descrédito de una paz de la que a veces pareciera que nadie se acuerda.

Correo: [email protected]