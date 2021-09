Abogado acusa a AMLO de 'perseguir' a expolicías federales

Iván Chávez Espejel, abogado de algunos de los expolicías federales detenidos por la masacre de Tanhuato, Michoacán, en 2015, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de emprender una cacería contra los uniformados que combatieron al crimen organizado en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En entrevista, el litigante aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo cerca de 60 órdenes de aprehensión contra los agentes federales que participaron en operativos antinarco en regiones de Michoacán y Chihuahua.

"Es una cuestión política, la FGR ya tenía las carpetas de investigación en archivo temporal buscando nuevas pruebas, se concentraron en un solo fiscal y se giraron cerca de 60 órdenes de aprehensión indiscriminadamente contra los compañeros, algunos por Tanhuato y otros por operativos en Ciudad Juárez y otras épocas", indicó.

Para el litigante no "hay duda de que se trata de una cacería de policías", bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos en el actual gobierno que denostó y desapareció la Policía Federal, impulsada por el expresidente Felipe Calderón. "Lo que pasó hace 11 años en Tanhuato fue una acción donde los policías federales defendieron su vida de más de 50 civiles con armas de alto poder, los agentes tenían que defender su vida, incluso la Comisión Nacional de Seguridad señaló que se apegaron al uso de la fuerza", comentó.

Chávez Espejel aseguró que la FGR ha cumplimentado al momento 11 órdenes de aprehensión y que los expolicías federales detenidos fueron recluidos en los penales federales de Ciudad Juárez, Chihuahua; y de Buenavista, Michoacán.

Aún faltan por cumplimentar 32 mandamientos judiciales por el delito de homicidio doloso, en el caso Tanhuato, subrayó.

Reveló que las audiencias preliminares se llevarán a cabo este sábado y domingo en los mencionados penales federales. "No hay una prueba plena para acreditar qué policía disparó con qué arma, no va a haber forma de imputarles una responsabilidad particular, además algunos ni si quiera estuvieron en el tiroteo porque aparecen en la investigación, pero físicamente estuvieron únicamente de seguridad perimetral", comentó.

Por lo que, dijo, "no hay una prueba plena para acreditar, los acusan de homicidio indeterminado porque no se sabe qué bala fue la que le hizo perder la vida a las personas, seguramente los van a sancionar como homicidio indeterminado, con 10 años de prisión a cada uno, pero será cuestión de que la FGR se ponga abusa porque yo como abogado voy a buscar la inocencia".

Y adelantó: "Seguramente la próxima semana veremos más detenidos como parte de esta cacería de brujas contra los policías que ejecutaron operativos contra el narcotráfico en administraciones pasadas".

"De antier para hoy que se han sabido de las órdenes de aprehensión, nos han marcado muchísimos policías federales que pasaron a la Guardia Nacional solicitándonos que les tramitáramos su indemnización ya, porque quieren renunciar.

"Sobre todo los que era de la divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería de la Policía Federal, que hicieron acciones contra el narcotráfico, están preocupados porque sienten que tienen la Espada de Damocles encima de ellos".