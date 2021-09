Escoltas del alcalde de Sao Paulo Paolo acribillan a hombre que intentó asaltarlos

El suceso ocurrió en Sao Paulo, Brasil, cuando dos escoltas de Ricardo Nunes, el alcalde de dicha ciudad, estaban afuera de su casa esperando a la hija del mandatario para llevarla al escuela y fueron amenazados por un hombre armado que arribó como pasajero en una motocicleta.

La oficial, quien estaba vestida de civil, reaccionó y desenfundó su arma de fuego y, junto con su compañero que acababa de salir del auto, dispararon en contra del sospechoso, el cual comenzó a correr mientras su cómplice huía en dirección opuesta.

Luego de unos segundos, el hombre armado colapsó tras haber sido acribillado y perdió la vida mientras que su cómplice abandonó la motocicleta en una cochera abandonada.

El alcalde hasta el momento no se ha pronunciado sobre el suceso y las autoridades revelaron que ambos sospechosos ya estaban siendo investigados por su participación en otro robo, reportó el portal Ruptly.

POLICIAIS DA ESCOLTA DO PREFEITO DE SP REAGEM A ASSALTO - Imagens de câmera de segurança mostra a tentativa de assalto em frente da casa do prefeito de #SaoPaulo, #RicardoNunes, na manhã desta quarta-feira (1). Policiais da escolta do prefeito reagiram, e um suspeito morreu.