No es cierto que Julio Scherer mandara en el TEPJF: Reyes Rodríguez Mondragón

En entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, Reyes Rodríguez Mondragón, recién electo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), descartó que Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia, mandara en el órgano.

-"¿Es cierto que antes mandaba el consejero jurídico Julio Scherer en el Tribunal?", preguntó Loret.

-"No, no es cierto", respondió Reyes Rodríguez.

Cuestionado sobre la crisis en el TEPJF y luego de la salida del magistrado José Luis Vargas, Reyes Rodríguez señaló que las decisiones "son construcciones colectivas" y "no podemos atribuir responsabilidades individuales".

"Ahora lo importante es que estamos viendo hacia adelante y queremos apostar por la institución y por construir una voz colegiada que recupere la credibilidad, la confianza de la justicia electoral", indicó y mencionó que "hay unanimidad" en el Tribunal.

Sobre las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que debe de haber una limpia en el Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez opinó que el titular del Ejecutivo "tiene facultades de iniciativas para presentar ante el Poder Legislativo, las reformas que considere respecto a. marco contitucional y marco legal".

Al ser cuestionado sobre "presiones externas" que ha señalado, Reyes Rodríguez mencionó que el Tribunal es de Derecho cuyas decisiones tienen efectos en la política por lo que hay interlocuciones con actores externos.

"Las definiciones o presidencias del Tribunal también han sido susceptibles de un debate público y ahora mismo, en mi caso, lo que sucedió el 4 de agosto pasado, motivó expresiones de distintos actores; a lo que que yo me he referido como presiones externas tiene que ver con todos los actores que no son del Poder Judicial", no necesariamente del Presidente, expresó el magistrado presidente.

El presidente del Tribunal Electoral rechazó ser "calderonista" o gente de Roberto Gil Zuarth.

"Soy Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior, que tengo una carrera como juzgador en el Tribunal Electoral por casi 9 años, que ahí están mis sentencias, las decisiones, la que yo presento como propuesta al pleno y las que voto, entonces lo que contesto es ¿por qué no se hace una revisión de estas sentencias y se analiza con objetividad si tengo o no algún sesgo.

"Yo yo casi te garantizo Loret, que lo que vamos a encontrar es un equilibrio porque se imparte una justicia electoral sin colores, sin filias", declaró.