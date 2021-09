¿Qué pasa si buscas 'Me at the zoo 2' en YouTube?

Este año el primer video subido YouTube cumplió 16 años y se trata de 'Me at the zoo', un simple clip que más allá de conmemorar el inicio de la famosa plataforma de videos, también ha dado bastante de qué hablar entre internautas, sobre todo por su supuesta segunda parte.

Con sólo 18 segundos de duración, 'Me at the zoo' presenta al cofundador de la plataforma Jawed Karim, desde un zoológico mientras lo graba su amigo y compañero de escuela, Yakov Lapitsky.

Pese a que el contenido del video no trasciende más allá de ser una simple grabación realizada en el zoológico de San Diego, más exactamente en el área de los elefantes, por años internautas han corrido el rumor de que existe una segunda parte titulada 'Me at the zoo 2' y que ésta posee supuesto contenido relacionado a la zoofilia.

Nada de lo dicho sobre el contenido de 'Me at the zoo 2' ha podido ser comprobado hasta el momento, sin embargo, lo que es verdad es un detalle 'curioso' que sucede cuando se busca el título del supuesto video en YouTube.

Y es que al realizar la búsqueda el primer resultado que arroja la plataforma es un video relacionado con los atentados del 9/11 subido el 29 de diciembre del 2006.

Aunque todo podría tratarse de un 'error' en el algoritmo de búsquedas de la plataforma, este detalle ha despertado desconcierto en internautas, generando diversas teorías conspirativas alrededor de 'Me at the zoo 2'.