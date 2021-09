Mujer es vista en un aeropuerto de EU paseando en bikini y con cubrebocas

Un internauta compartió en redes sociales un video que dice haber filmado en un aeropuerto de Estados Unidos, en que se ve a una mujer paseando en la terminal en bikini.

“Cuando tienes una fiesta en la piscina al mediodía y un vuelo de Spirit Airlines que tomar a las 4 p. m.", lee la descripción del video, ya viral, que se publicó en la cuenta de Instagram “Humans Of Spirit Airlines", una cuenta que se burla de los pasajeros de esta aerolínea, conocida por sus bajos costos.

La aerolínea no obstante insiste que no hay forma de saber con seguridad si esta persona, que viste un traje de baño verde, carga con una mochila y trae puesto un cubrebocas, cubriendo con ello el requisito de uso de mascarilla de la Administración Federal de Aviación, haya volado o haya tenido la intención de volar con ellos, dijo un portavoz al New York Post.

"Esta cuenta a menudo atribuye fotos y videos a Spirit Airlines. El video podría haber sido tomado en cualquier momento o lugar y no tiene ninguna característica de identificación de ninguna aerolínea", fue la declaración de la aerolínea.

Sin embargo, la imagen de una joven que camina en traje de baño dpor la terminal, es sin duda lo que llama la atención aquí y aunque no está claro si viajaba o no, técnicamente, dado su atuendo, no le habrían permitido volar así; tan solo en Spirit Airlines, por ejemplo, se puede impedir que los pasajeros suban a un avión o incluso que se les expulse si están "descalzos o con ropa inadecuada".

