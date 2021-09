'Desgraciades, esperen mi demede'; Andra, persona no binaria, amenaza a piñatería con demanda

FallenYordi

Hoy, 10:32 am

Esta generación viene muy defectuosa de fabrica, sin mencionar que muy pen__de__ja. Solamente una pregunta si la aquella cosa no se identifica como mujer, entonces al momento de estar en una escuela, hospital, centro comercial o X lugar; cuando quiera hacer sus necesidades a que lugar va ir?? Digo por que aquella cosa no se identifica como hombre/mujer, entonces debería hacer sus necesidades en la calle por que no existe baños para los no binarios.

thumb_up 5 thumb_down 0