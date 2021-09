El uso del cubrebocas divide en preescolar en México

El uso de tapabocas en menores de 6 años en la vuelta a clases en el marco de la pandemia de COVID-19 es una discusión que no termina de zanjarse.

Según el diario Reforma, los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la utilización de cubrebocas, en tono con el planteamiento de la OMS y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), no demandan su uso en menores de 6 años y niños o adolescentes con alguna clase de discapacidad.

Sin embargo, el lineamiento se opone a la postura de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), que en su guía para el uso de mascarillas, aconsejan utilizarlo desde los 2 años.

Algunos colegios de preescolar, en apego a la recomendación de la SEP, informaron a padres de familia que no es necesario que menores de 6 años usen cubrebocas, lo que ha generado discusiones entre padres de familia y directivos.

Eso ocurrió en el Colegio Eton de la Ciudad de México, en donde “Zianya”, una madre de familia que se reserva su identidad, decidió dar de baja a sus hijos de esta institución porque no le garantizaban que los demás alumnos utilizaran esta protección.

“Esta escuela es como la segunda más cara en la Ciudad de México, pero nos dijeron que ellos tienen un asesor y les dijeron que no es necesario, y que los niños como son muy chiquitos no lo saben usar y va a ser peor. Una de las mamás incluso les hizo una presentación en Power Point con todos los artículos que dicen que los niños a partir de dos años pueden y deben usar cubrebocas y los riesgos”, contó.

“Ellos dicen que no, que van a tener los salones ventilados y las puertas abiertas, pero que ellos no lo van a usar. Una de las explicaciones que dieron, es que se van a quitar el cubrebocas, y alguien se lo va a tratar de llevar a la boca y se van a ahogar.

“Dicen (en el Colegio) que es más riesgo que lo usen a que no lo usen. Lo que está muy triste es que varias familias que se quieren cuidar y que no quieren que sus hijos se enfermen, que tienen factores de riesgo dijeron: ‘No los vamos a mandar’ y no hay una modalidad virtual para ellos, y eso que pagamos una colegiatura altísima”, lamentó.

Laura Ramírez, directora de Activación de Agentes de la organización Mexicanos Primero, apuntó que aunque la SEP ajustó y mejoró los lineamientos sobre el uso de la mascarilla en el retorno presencial a clases, aún pueden mejorarse.