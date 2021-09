No me decepciona que López Obrador no me mencione como candidato: Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal aseguró la noche de ayer jueves en el programa "Largo aliento", que conduce Sabina Berman, que pretende ser candidato a la presidencia por Morena y que convencerá a los grupos del partido que están en su contra; además, aseguró que no será quien pague "los platos rotos" por la pérdida de 11 alcaldías y la mayoría en el Congreso local en las elecciones del 6 de junio.

Monreal aseguró que en la Ciudad de México se perdió por la "exclusión". "Todos los grupos de Morena fueron excluidos salvo el que gobierna. Nosotros no recibimos órdenes, pero sí (nos enviaron) un mensaje de que nadie se mete en la ciudad, (porque) es un asunto de la jefa de Gobierno. (Se perdió) por varios factores: la exclusión, la desatención de las demandas sociales y los servicios, y por la actitud de grupo", dijo.

Agregó que la Ciudad de México que había sido un bastión de la izquierda seguidora de Andrés Manuel López Obrador como opositor y como presidente de la República, se alejó. "Y creo que nosotros somos los responsables de su alejamiento, no culparía a nadie ni me atrevería a decir que un personaje, en este caso yo, logró (que se perdiera). Nosotros no vamos a pagar los platos rotos ni vamos a ser los chivos expiatorios por la derrota", sentenció.

Sobre su papel en el Congreso tras la llegada de Olga Sánchez Cordero, indicó: "Sigo siendo el presidente de Coordinación Política en donde se logran los acuerdos que se plantean, mi papel no varía y la llegada de Sánchez Cordero nos nutre y nos ayuda a llevar a cabo la agenda legislativa prioritaria que el presidente quiere".

Y añadió: "No sé si los acuerdos se harán a través de ella, pero si así fuera, no me molesto, yo tengo una función, no estoy preocupado".

Asimismo, dijo que está "en una adversidad porque el presidente de la República ha definido sus criterios para la selección de candidatos" y el grupo de personas que está muy cercano a los radicales, "descalifican todo lo que no les parece que pueda competir con su preferida".

"¿Con Claudia Sheinbaum?", preguntó la conductora. "Sí, creo que hay una protección extraordinaria, pero no me molesta", respondió.

"¿No te decepciona que el presidente no te mencione como candidato?", insistió Berman. "No, no me decepciona porque mi vida ha sido así, con adversidades. Tengo 23 años luchando con Andrés Manuel López Obrador; muchos de los radicales acaban de llegar. Con ellos vamos a luchar democráticamente, ideológicamente", indicó Monreal.

"Quiero ganarles a la buena dentro de Morena, quiero vencerlos a la buena, quiero con argumentos y contundentemente, con seriedad y con planteamientos que puedan ser viables, ganar el futuro del país, con Morena. No quiero que desde antes de iniciar la partida a la lucha política, descalificarlos, cometer el mismo error que ellos. Quiero convencer a esa expresión para nos respalde en su momento, que sepan que tengo el perfil para gobernar al país", agregó.

El legislador aseguró que se siente en la plenitud de su carrera y destacó que en 45 años nunca he tenido una investigación por corrupción ni una sanción. "No tengo ni siquiera una infracción de tránsito, soy un hombre normal, soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar y estoy seguro de que en el debate de ideas voy a convencer a mucha gente que, sin ser de Morena, puede acompañarme en esta jornada histórica de buscar la presidencia de la República. Quiero ganar a la buena dentro del dogmatismo de Morena, voy a convencer a los sectores que en el dogmatismo me atacan", dijo.

El legislador indicó que el cambio de régimen que ha definido López Obrador debe continuar. Sin embargo, planteó que el gobierno debe llamar a la reconciliación nacional. "El gobierno debe de concitar la unidad, debe de respetar a los sectores en razón de sus propias aportaciones a la sociedad, de su trabajo y de su función social. No podemos avanzar sin los intelectuales, los académicos y sin las clases medias, no podríamos conseguir una sociedad más igualitaria y más justa sin su participación. Me pronuncio por un proceso de mayor armonía, de menos crispación y de mayor entendimiento entre todos".

Monreal aseguró que a tres años de gobierno, se ha adelantado el proceso de sucesión presidencial hacia 2024. "Está sucediendo y afecta a la unidad de morena porque los grupos abajo no se respetan como los de arriba. Yo puedo decir que tengo una muy buena relación con Claudia Sheinbaum y con Marcelo Ebrard, pero no podría decir si la gente que es simpatizante de Claudia o de Marcelo tenga la misma opinión que yo de los compañeros que me ayudan o que simpatizan conmigo. La confrontación es la antesala de rupturas. Para mí no fue afortunado abrir una sucesión con tanto tiempo de anticipación", indicó.