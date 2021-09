Casos de ansiedad se pueden registrar por regreso a clases en Coahuila: psicóloga

Se prepara un taller dirigido a maestros, maestras y gente que trabaja con niños, niñas y adolescentes, para poder brindarles más herramientas y puedan salir adelante con todas las secuelas psicológicas y emocionales que tiene en relación a la pandemia, reveló Rosa Ofelia Sisbeles Alvarado.

Por lo anterior, la psicóloga forense de la Fiscalía General del Estado, indicó que sería con menores desde primaria hasta preparatoria, el programa basado en el juego para cada etapa del desarrollo, y el objetivo es la recuperación psicosocial de la niñez y del adolescente que están siendo afectados por el COVID-19.

“Buscamos ayudar a niñas, niños y adolescentes en el reconocimiento positivo de sus emociones, ahorita ellos todavía están teniendo muchas situaciones de ansiedad ahora con el regreso a clases presenciales, muchas situaciones hasta de delirios, de enfermedad, aparte de que la población más joven no ha sido vacunada, entonces si están un poco renuentes”, expuso.

Aseveró que lo más importante en los jóvenes es la socialización y de la noche a la mañana los metieron a si casa y se evitó esa socialización no, por lo que será difícil empezar a reconocer sus emociones y comenzar a trabajar con ellas, para ver que secuelas y daños tienen.

“En lo clínico lo que estamos viendo son muchos ataques de ansiedad tanto en niños y adolescentes, como en gente de edad adulta, por todas estas condiciones”, señaló. Viendo estas situaciones hay que poner atención y observar, en muchas ocasiones no nos lo van a decir, entonces lo que podemos hacer es observar sus cambios”, afirmó.

Recordó que algunos planteles escolares tienen sus áreas de psicología, por lo que en una primera instancia podemos recurrir a ellos, o bien, las áreas de gobierno que nos pueden ayudar, o la Líneas de Vida que es el 8008223737, O la línea de emergencia 911, la cual esta enlazado a estas líneas de prevención del suicidio, y de detectar que buscan poner fin a su vida, de inmediato se canalizan al área correspondiente.

“Yo como decente les digo que la carga académica es muy importante, pero ahorita vamos a tener que trabajar mucho con la carga emocional de las y los jóvenes, para que recuperen esa seguridad, pues las cuestiones emocionales llevan mucho un proceso educativo, entonces primero necesitamos estar bien para poder aprender”, subrayó.

Indicó que los maestros están conscientes de que tienen que dar un espacio importante para trabajarlo y en el caso de los papas no exigir, pues ahorita lo más importante es que los alumnos se vayan adaptando, y observar si llegan a registrar cambios de ánimo.

“Si no está durmiendo o comiendo bien, o come diferente a lo que era él, si su actitud está cambiando hay que hablar primero con ellos, que necesitan, como se les puede ayudar, y si a los mejor ellos a veces no saben como expresarse, como se sienten y que sienten”, comentó.

En ese sentido recalcó que se debe buscar un apoyo que puede ser en las escuelas, en algún área de gobierno y empezar una terapia, o a veces no toda la gente requiere terapia, solo requiere de una asesoría psicológica de dos a cuatro sesiones, también hay instituciones privadas con un cobro, pero hay otras instituciones públicas sin costo que pueden atenderlos.