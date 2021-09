La CDHEC suma dos casos por discriminación por preferencias sexuales en Coahuila

Luego de que un elemento de la policía municipal de Ramos Arizpe, fuera vulnerado en sus derechos humanos por sus preferencias sexuales, la Comisión de Derechos Humanos (CDHEC) informó que hasta el momento sigue la queja en trámite, con el cual suman dos casos en lo que va del año en Coahuila.

De acuerdo con el presidente de la comisión, Hugo Morales, aunque no desestima que existan más casos, solo tres han sido denunciados ante la dependencia.

Expuso que uno de ellos se registró en la región de La Laguna, de dos jóvenes que fueron discriminados por elementos de seguridad pública cuando se encontraban en la Plaza Mayor, la cual se siguió de oficio.

“Son pocas a lo largo del año y eso no quiere decir que haya pocos casos, sino simplemente que no se han presentado quejas y no han trascendido de manera que nosotros podamos investigar”, dijo.

Por otro lado, destacó que hay dos casos más son de la región sur, uno de ellos, éste último ocurrido en Ramos Arizpe contra el elemento de municipal.

Expuso que por el momento sigue en trámite, por lo que aún no se ha emitido alguna recomendación.

“Nosotros observamos la situación donde pudo haber sido discriminado, pero también hay instancias laborales, entonces está dividida la competencia, pues se deberán dilucidar aspectos laborales”, destacó.

Fue el pasado 23 de agosto que se dio a conocer que un elemento destacamentado en un ejido de Ramos Arizpe, acudió a la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) en Saltillo, a presentar una queja en contra de su comandante a quien acusó de despedirlo injustificadamente y humillarlo por sus preferencias sexuales