'Septemba'; embajadora de México en Inglaterra 'cautiva' con su acento inglés

Todo fue parte de la celebración de la protección de bebidas tradicionales de México y el Reino Unido como colaboración de una de las industrias más importantes que comparten, las bebidas alcohólicas.

El whisky escocés, irlandés, el mezcal, tequila y sotol forman parte de este acuerdo de protección, el cual, fue encabezado por Josefa, quien lo dio a conocer de una manera peculiar en Internet.

From today, drinks like #Tequila, Mezcal and Scotch and Irish whisky will be protected in Mexico and the United Kingdom through a partnership in which both countries remain committed to protecting these emblematic drinks and growing their commercial trade. pic.twitter.com/JU0bLFxQVX