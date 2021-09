Maestra de Durango 'se burla' del único alumno que regresó a clases presenciales

kitzya

Hoy, 2:27 pm

publicado por: kitzya galindo

Lastima de "docente", así como ella. muchos. No todos aclarando, se sienten "mas cómodos" en casa que frente al grupo, Despierten Maestros (as), poco a poco la situación por COVID ira mejorando y tendrán que VOLVER AL TRABAJO EN LAS AULAS, no pueden eternamente alargar su regreso. Hay que volver a la normalidad y eso significa PONERSE A CHAMBEAR IGUAL O MAS AUN QUE ANTES.

