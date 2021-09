Acusan a agencia de turismo en Torreón de fraude; se llevaron sus maletas y 'no les quisieron regresar el dinero'

Recientemente en redes sociales trascendió la denuncia de laguneros contra una agencia de viajes en Torreón, que aseguraron haber sido víctimas de fraude por parte de la empresa Viajes Chekolin Garcia, ya que 'no respetaron su contrato' en un viaje que salí a Mazatlán el viernes.

De acuerdo a la denuncia, cuando los afectados llegaron al lugar acordado para la salida del tour en la calzada José Vasconcelos de la colonia Villas Residencial, un hombre que se identificó como el dueño del tour les dijo que 'sus nombres no se encontraban el la lista de pasajeros', lo que generó una discusión por ambas partes.

Robert Mtz, el usuario que presentó la denuncia adjuntando dos videos como evidencia de lo ocurrido, dijo que pese a que intentaron llegar a un acuerdo, el encargado del camión se mostró evasivo, sosteniendo que 'no los llevaría', además alega que 'no les quiso regresar el dinero' y que 'se llevó sus maletas' en el camión.

"Según que había dos veces apartado los asientos, error de ellos, y cuando se le pedimos respetar, solo nos dijo que no nos llevaría, nos dejó ahí se llevó nuestras maletas y ni el dinero nos quiso regresar, es una persona prepotente que no acepta sus errores ni mucho menos la conciliación para el bien de ambos lados, por favor tengan cuidado al contratar ese servicio", señaló Robert Mtz en el post que no tardó en viralizarse.

Según se escucha en los videos, los afectados pagaron en total la cantidad de 6 mil 800 pesos por el viaje.

Por su parte, Viajes Chekolin Garcia, compartió a través de su página en Facebook, que 'las maletas ya habían sido devueltas a sus dueños' y también el dinero.