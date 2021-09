AMLO advierte a Alonso Ancira que no tendrá protección; pide cumplir acuerdo reparatorio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que el empresario Alonso Ancira no obtendrá beneficios si no cumple con el acuerdo reparatorio que se hizo por la compra-venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.

Además, señaló que Ancira Elizondo está siendo "mal aconsejado", pero le recomendó apegarse a lo acordado legalmente puesto que ya no tendrá protección.

"Yo creo que están mal aconsejando al señor Ancira, ojalá y él reflexione, porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios si busca, con abogados, querer darle la vuelta a lo que ya se acordó", dijo el presidente.

López Obrador consideró que el empresario debería estar agradecido, pues "él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta. Lo sabe perfectamente, y eran otros tiempos donde los funcionarios, pues actuaban de manera cómplice, pero ahora ya cambió".

El mandatario federal aclaró que en su gobierno no tienen "como propósito la venganza, es justicia", por lo que insistió que "si ya él tiene un acuerdo, pues lo mejor es que lo cumpla, que no le haga caso a los abogados, porque ni siquiera que esté pensando que una vez que yo me vaya, ya va a poder él entenderse con el que llegue, pues eso es muy incierto".

"Yo le recomendaría que cumpliera... y también que no le haga caso a los políticos, a sus amigos... como le prestaba el avión a (Rubén) Moreira, que no esté pensando que como ya está Moreira como coordinador de los diputados del PRI, lo va a proteger, pues no, ya no es como antes. No pueden, ya esto cambió, el presidente no puede garantizar la impunidad a nadie", advirtió.

Finalmente, López Obrador consideró que el acuerdo y todo el caso de Alonso Ancira debe hacerse público por parte de la Fiscalía General de la República. "Sí claro, la vida pública tiene que ser cada vez más pública y que se transparente todo", manifestó el presidente al ser cuestionado al respecto.