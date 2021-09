SI TIENE DESEOS DE ESCRIBIR

No son pocas las personas que me comentan que tienen la inquietud de escribir, y a todas les digo de inmediato: ¡pues escribe! "Es que no sé cómo hacerlo"; "es que no puedo poner en orden mis ideas…"; "Es que me da miedo…" ¡Cómo que le da miedo? No, para nada. Es cierto que para escribir se necesitan ciertas cosas pero con ponerle atención a las más importantes basta para empezar y luego, con el tiempo, se va tomando práctica, que, como sabemos, es lo que realmente hace al maestro… o en este caso, al escritor.

Entre los mayores temores a los que veo que se enfrentan los escritores principiantes -y no es por "dármelas de muy experto", pero los años de práctica constante me dan la experiencia suficiente para compartirla- es el de cometer errores gramaticales. Es un miedo que hasta los escritores con más experiencia también tienen de vez en cuando, pero esto no debe preocuparnos tanto. Para eso existen maneras -en la actualidad, más accesibles que nunca- que nos permiten consultar recursos en donde se describen todas las reglas del español. Por ejemplo, el Diccionario Panhispánico de Dudas, de la Real Academia Española… ¡ahí está en Internet! La mayor parte de las dudas del español están explicadas ahí, por ejemplo: el uso combinado del signo de interrogación y el de exclamación en un mismo enunciado, como lo usé yo en el párrafo anterior. ¿Sabía usted que se pueden usar así? Pues ahí está, en el Diccionario.

Volviendo al tema del miedo a cometer errores, también existe el recurso de utilizar un corrector profesional. Para eso están los expertos y de hecho, cualquier publicación formal -un libro, revista, etc.- requiere de la revisión de un corrector porque, por más que se cuide uno al escribir, siempre se escapan por ahí errores.

Otro temor muy común a la hora de escribir es el de no tener la creatividad necesaria para hacerlo. En este sentido, lo ideal es que cuando tengamos que escribir queramos realmente hacerlo, pero como esto no siempre es posible, hay que pensar en el tema que debemos escribir y no esperar a que la creatividad nos "golpeé" con una idea única e increíble porque eso es difícil que suceda. Lo que uno debe de hacer es ejercitar a la creatividad escribiendo cuantas ideas se nos vengan a la cabeza para que el tema fluya y luego, de ahí, tomar aquellas cosas que nos sirvan para lo que queremos expresar.

Por último, hay que escribir con intención. Con esto quiero decir que es necesario tener muy claro el objetivo de lo que queremos lograr en el lector con lo que vamos a escribir: ¿quiero divertirlo, convencerlo, hacerlo enojar? ¿Quiero venderle algo, inspirarlo, informarlo, educarlo? Por supuesto que estos objetivos se pueden combinar, pero cada texto tiene una intención general y con base en esta, es como vamos a desarrollar lo que escribimos.

Y la más importante, pues ¡aventarse! Así como el que quiere aprender a nadar tiene que aventarse al agua para hacerlo, así el escritor tiene que introducirse en las aguas -a veces pacíficas y otras muy violentas- de la escritura, para encontrar siempre, eso sí, la satisfacción inigualable de expresar con exactitud sus ideas.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Joel García: ¿Es correcto que los pronosticadores del tiempo en la televisión digan que el tiempo va a ser severo? Creo que tiene otro significado.

LE RESPONDO: Así es, Joel. Algunos utilizan el término severo como sinónimo de grave, extremo, importante, etc. porque así es en inglés, pero en español, severo tiene el significado de duro en el trato, riguroso, rígido, que para nada es lo mismo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Yo no sufro de locura, la disfruto a cada minuto.