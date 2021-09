Proyecto de Agua Saludable para La Laguna no progresará con amparos: Conagua

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, nuevamente hizo hincapié en la necesidad de que no haya ninguna traba en materia legal para que avance Agua Saludable para La Laguna y reiteró nuevamente que si hay amparos, no va a progresar el proyecto. "Por supuesto, si hay amparos, este proyecto no va a progresar, pero vamos bien, estamos atendiendo todas las solicitudes y presentando todas las pruebas necesarias ante el juez del Séptimo Distrito", dijo.

Recientemente se informó que se pospuso indefinidamente la audiencia constitucional del juicio de amparo. No obstante, las autoridades federales se mostraron confiadas en que se resuelva. "Yo creo que todo va a salir favorable, pero de todas maneras el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si para el 3 de octubre continúan los amparos, pues va a ser muy difícil que continuemos con este proyecto", apuntó el director de la Conagua. Fue la asociación civil Prodefensa del Nazas (Prodenazas) la que presentó un amparo contra la realización de obras del proyecto de Agua Saludable para La Laguna en el Cañón de Fernández por ser un área natural protegida. TAMBIÉN LEE: La Conagua pide denunciar pozos clandestinos en La Laguna No obstante, Rodrigo Allen Ortiz Orozco, juez Séptimo de Distrito en La Laguna, determinó posponer la audiencia en virtud de recursos legales interpuestos por la Conagua, por lo que enviaría el expediente original al Tribunal Colegiado para que resuelva este recurso. Los efectos de la suspensión definitiva de las obras por lo pronto se mantienen. OTROS RECURSOS El Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna recientemente rechazó la petición de reconocer a Eco Cañón A.C. como tercero interesado en el amparo contra la obra del proyecto Agua Saludable para La Laguna en el Cañón de Fernández. Fue el pasado 12 de agosto que la asociación civil Eco Cañón presentó ante el Juzgado un oficio solicitando tres cosas: ser reconocida como "tercero interesado" en el juicio de amparo 618/2021 que se sigue respecto al proyecto Agua Saludable para La Laguna; que se tomen en cuenta sus alegatos al resolver el juicio; y que, llegado el momento, se niegue el amparo de la parte quejosa (Prodenazas) que impediría que la obra se lleve a cabo. VER MÁS: Tercera reunión del foro Diálogos sobre Agua Saludable para La Laguna se realiza, ahora con presidentes de módulos También un estudiante de décimo semestre de Derecho, Luis Ortiz Zorrilla, promovió un amparo ante dicho juzgado como tercero interesado. El amparo es en contra de la suspensión definitiva de las obras en el Cañón de Fernández. "Me permito afirmar que el acto reclamado del quejoso (Prodenazas) se contrapone por su propia naturaleza a mi derecho humano de tener acceso al consumo de agua saludable que explícitamente, además de en tratados internacionales, se prevé en el Artículo 4 de nuestra Constitución", señala el amparo. Obras Las obras de Agua Saludable que harían en el Cañón de Fernández y/o en terrenos adyacentes a esta zona de Lerdo son: *Derivadora Tipo Indio (sobre el cauce del Nazas) con un costo de 58.66 millones de pesos. *Cárcamo y Planta de Bombeo con un costo de 547.53 mdp. *Línea de conducción a presión (11.7 km) con un costo de 630.37 mdp. *Planta potabilizadora, con un costo de 1,977.30 mdp. *Línea de Conducción a Gravedad (35.0 km) con un costo de 2,159.36 mdp.