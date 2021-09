Si hay amparos no va a progresar proyecto de Agua Saludable: Conagua

Existe más que cuidar la naturaleza gente sin recato einmoral, interés, etc. Lo veo difícil quien de laguna salve este proyecto, lastima estan bien JODIDOS con el arsénico, gente ignorante nomas por JODER..

quienes y por que? si hay pruebas para echarles abajo los amparos porque no las muestran

es muy fácil compa tienen que mover la planta un poco y sacarla de la zona protegida, es algo relativamente sencillo y sin afectar a nadie sin embargo se empeñan en hacerlo ahí pues saben que habrá gente que se oponga de manera legítima pues el gobierno federal no tiene los recursos para aplicarlos en éste Proyecto eso es todo. Se trata de propaganda política ojalá se haga pronto el proyecto y se mueva de la zona protegida y todo vaya bien pero eso lo tenemos que hacer los laguneros porque López repito no tiene dinero

jaambflo

Hoy, 6:54 pm

publicado por: ALEJANDRO FLORES

Y si presentan un proyecto viable y con sustento técnico, susceptible a cambios en bien de la naturaleza para su mejor operación no habría necesidad de ampararse, se les olvida que no son los dueños de la verdad pero prefieren imponer que consensar, de esa manera su proyecto pude lleagr a buen termino, pero como no tienen sustento tecnico, prefieren echarle la culpa a otros de su innoperancia

