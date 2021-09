Si termino 2024 diré 'misión cumplida' y les dejo mi corazón: AMLO en Informe de Gobierno

Al emitir su mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si los resultados de la revocación de mandato, la ciencia y la naturaleza le permiten concluir su gobierno en 2024, solamente dirá: "misión cumplida" y "les dejo mi corazón".

"Estoy seguro que la gente va a votar a fines de marzo del año próximo por que continúe mi período constitucional hasta finales de septiembre de 2024. Desde luego no sólo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión. Falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador, no podemos ser soberbios, pero si tengo suerte y termino creo que vamos a consumar la obra de la transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial solo diré a los cuatro vientos: Misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón", afirmó.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que sería "muy difícil" dar marcha atrás a decisiones que se han dado en su gobierno.

"¿Cómo podrían los conservadores, por ejemplo, quitar las pensiones a los adultos mayores? ¿Cómo podrían suprimirse las becas a los estudiantes pobres? ¿Cómo volver al lujo, a las extravagancias en el ejercicio del gobierno? ¿Cómo regresar a la condonación de impuestos a grandes corporaciones económicas o financieras? ¿Cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos? ¿Cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción en nuestro país? En fin, un retroceso no sería cosa fácil", agregó.