Mucho se espera de los nuevos becados… Perdón, legisladores federales de la provincia de Coahuila que ya se acomodaron en la 65.ª legislatura, instalada el pasado domingo en el Congreso de la Unión. Su mayor desafío es que en la práctica las propuestas de iniciativas vayan acorde al compromiso que signaron con los electores y que se vea que trabajan en favor de los intereses de su entidad y no en agendas personales o impuestas. A decir de nuestros subagentes, que le saben a la cosa política, la mayoría de ellos, de larga carrera y "colmillo" retorcido, deberán demostrar que tienen ideas y propuestas claras de lo que harán.

La prueba de fuego será la discusión del Presupuesto 2022, pues lo que se requiere son recursos y que cesen los "tijeretazos" que le aplica el Gobierno federal. Lo bueno es que el partido de moda, Morena, ya no tiene la mayoría. Ninguno debe olvidar que van a la capital del esmog a trabajar, no a la farándula.

A propósito de aliados y consensos, llamó la atención que en la foto oficial de los recién llegados a San Lázaro no apareciera el exgobernador e integrante de la familia más odiada de Coahuila, Rubén Moreira, quien dicen anda festejando que será el coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, también por la vía fácil, la pluri. Veremos y diremos qué tan "prometedor" pinta el escenario para el año entrante.

***

El presidente del Consejo de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, mantiene en vilo a la vapuleada economía de la región Centro, pues pese a que el aumento gradual en el precio del acero ya mejoró los ingresos de la compañía en los dos primeros trimestres de este año -que en comparación con 2020 registraron un aumento del 65.2 por ciento, sin embargo, en la abultada cartera vencida adeuda a proveedores desesperados ante los caprichos de quien pese a no ser el accionista mayoritario-, ahora da marcha atrás al compromiso de venta de la acerera a los grupos Villacero y Afirme. Todo parece indicar que a Ancira ya se le pasó el "susto" al haber sido liberado de la presión federal, y al ver cómo sube como la espuma el precio del acero, el empresario no tuvo reparos en dar por cancelado el acuerdo argumentando incumplimientos. La situación se torna más incierta porque no solo Ancira busca nuevos socios, sino que en el supuesto caso de reanudar relaciones con la Alianza, sin duda sería bajo condiciones financieras muy distintas. En demostración de apoyo, el sindicato de mineros pretende realizar una marcha a favor del empresario. ¿Y la reactivación de la economía y los empleos en Monclova y su zona metropolitana para cuándo?

***

Nuestros intrigosos subagentes, que se comen las uñas por saber en qué va a parar la telenovela "Entre las Observaciones y el Olvido", en la que participan Simas y la Tesorería Municipal de Torreón, denunciados ante la Fiscalía Especializada en Hechos por Delitos de Corrupción del Estado de Coahuila por la larga e "interesante" lista de observaciones no solventadas en tiempo y forma y que alcanzan inclusive a exfuncionarios, nos reportan que justo hoy es el día en que Juan José Gómez, gerente de la empresa de agua, el alcalde, Mayela Ramírez Sordo, tesorera municipal, y Jaime Hernán Sirgo, su antecesor en el cargo, deberán comparecer, ya que fueron citados por el poco eficiente fiscal Jesús Homero Flores Mier, pues sobre ellos pesan denuncias. Los bien enterados cuentan que dados los contenidos de las actas de hechos en poder de la dependencia, hay situaciones por demás descuidadas en materia de asignaciones directas, compras a empresas fantasma y que sin embargo surtieron "de todo", adquisiciones no justificadas y "generosas" remuneraciones para trabajos mal hechos. Total, que el monto de las "travesuras", se rumora, alcanza los 161 y 169 millones respectivamente, y que hay que aclarar. No obstante, el pronóstico es reservado; claro que, como siempre, las autoridades anticorrupción hacen más ruido que nueces… Digo, sentencias.

***

Mucho hay de fondo en la cacaraqueda detención de la célula de traviesos dedicados al robo de joyas, dinero y cajas fuertes allá en las colonias residenciales del norte de la ciudad y que estaban asoladas por el grupo de bandidos que ya habían delinquido en Monterrey y otros estados del país. Nuestros subagentes, disfrazados de chaleco antibalas de la fiscalía, nos comentan que los integrantes de la banda se transportaban en avión y rentaban vehículos de lujo en las zonas donde llegaban a operar para "perderse" entre los habitantes de esos sectores de clase media alta, incluso con buena vestimenta. Más de 7 carpetas de investigación se abrieron en la Fiscalía General del Estado por las denuncias de robos, lo que hizo parar las alertas por el "modus operandi", hasta que cayeron. Pese a que esta situación ya tenía varias semanas en investigación por parte de los muchachos de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad, donde "nadie sabe y nadie supo" fue en la Policía Municipal de Torreón, ahí donde cobra Manuel José Pineda Rangel, sucesor de Primo Francisco García Cervantes, de tristes recuerdos. A decir de los subagentes, en la DSPM cada quien anda por su lado; no hay orden, mucho menos un plan de patrullaje y vigilancia preventiva de la ciudad, pues los agentes no ven una figura de autoridad en Pineda Rangel, por lo que prefieren "nadar de muertito", hacer como que hacen y no meterse en problemas. Total, la ciudadanía puede cuidarse sola.

***

El que le regresó la cortesía al alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, luego de la visita que le hiciera recientemente a la "capirucha" del pan de pulque fue el todavía mandamás de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas. De gira artística por la ciudad y como queriendo pasar desapercibidos, ambos se dejaron ver en un restaurante del bulevar Independencia que sigue siendo centro del "mundillo" político (será por eso que nunca los visitan los inspectores de verificación y el subcomité de salud). La cosa es que Jiménez, en su afán de hilar fino para llegar a más sectores, anduvo en reuniones con otros sectores y cámaras de la región. Y a propósito de la siguiente administración, nuestros subagentes, que todo lo ven y todo lo escuchan, nos dicen que en la integración de los equipos que formarán parte de las próximas administraciones municipales, a comenzar el 1 de enero 2022, como que se ha "olvidado" el tema de la elección de los "contralores", incluso en las frecuentes listas "fake" de posibles funcionarios que de repente "sueltan" por ahí para tentarle el agua a los frijoles o "quemar" intencionalmente a los mencionados; pero la realidad es muy diferente. Y no solamente el inquilino del Palacio Rosa ya les hizo las "atentas" recomendaciones a los nuevos ediles para que ni se les ocurra colocar en esas posiciones a amigos, compadres, parientes o vecinos; también la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado ya está con tremendas uñas, pues es grande el temor de organismos ciudadanos de que se coloque a personas "afines" a los alcaldes, o figuras decorativas, por decir lo menos, en esta encomienda, lo que de ninguna manera garantizaría la imparcialidad, congruencia y honestidad. La revisión de los perfiles se avizora minuciosa, estricta, para todos los municipios y sus respectivos partidos, para que luego no se digan sorprendidos.