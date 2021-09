VIBREMOSPOSITIVO

ESTÁ BIEN

Hace unas semanas, tal vez más o tal vez menos, no importa, mi hermana llegó a la mesa del desayuno con lágrimas en los ojos. El celular prendido en la mano, con un video en pausa. Tan poco sabíamos que no era un video cualquiera. Sentados alrededor de la esquina de la mesa mi familia se reunía para ver la mejor audición de America's got talent que habíamos visto, y probablemente la mejor que habrá, en mi opinión. Tan única audición fue presentada por una joven de 30 años que a simple vista parecía más sana que cualquiera, pero en el momento, luchaba contra tres tipos de cáncer. Digo que el tiempo no es relevante, porque lo que realmente importa es la enseñanza que esta mujer da al mundo. Podría enlistar muchas cosas que nos enseña, ¿Y les digo que? Lo voy a hacer. Porque ella lo merece.

Cuantas veces platicamos con alguien y en el momento en el que nos preguntan cómo estamos, nos quejamos de esto o el otro. Siempre estamos mal, que estamos cansados, de mal humor, desesperados, lastimados, o cualquier cosa que en el momento se nos ocurra. Todos tenemos problemas, es real. Pero ¿Cuál es la magnitud de nuestros problemas? ¿Realmente vale la pena desgastarnos por ellos? Algunos dirán que si y otros que no. Está bien. Regresemos al video. Lo primero que le preguntan a la cantante cuando se presenta frente a los jueces es aquella pregunta que lo define todo, "¿Cómo estás hoy?" Tiene cáncer, pensamos. Seguramente mal, débil, enferma… ¡Pero no! Su respuesta fue poco común, "Estoy excelente, verdaderamente increíble". ¿Qué? ¡Pero si esta enferma! ¿Y eso qué? Su actitud determina su vida. Con todo y todo, se paraba con una sonrisa auténtica en la cara. Es impresionante su manera de disfrutar el momento de cantar, que al hacerlo también bailaba. Nosotros estamos perfectos, ¿Por qué no decimos que estamos bien? Aprendamos a valorar lo que tenemos antes de que lo perdamos.

Cuando le preguntaban su nombre, ella contestó que cuando canta, va por el nombre Nightbird. No me deja más que un pensamiento: Sé lo que tú quieras ser. Lleva el nombre que tú quieras, si te identifica. Haz lo que te gusta. Actúa conforme a tu carácter. Sé un millón de personajes. Por eso soy tan fanática de los autores de libros. No solamente son escritores, sino que también tienen que llevar la experiencia de un doctor, adolescente, mago, explorador, o lo que su novela requiera. Tienen que adoptar mil identidades para creer una historia auténtica y creíble. ¿Qué si nosotros hiciéramos lo mismo? Solamente que, hagamos que lo nuestro sea real. Haz lo que te apasiona, si no ¿Qué más?

Momentos después, la cantante revela que fue sola al concurso. Sin acompañante ni nadie que la apoyara, logró y luchó contra tanto. Al verla en el escenario, me di cuenta de que ella es la viva imagen de cuando nos dicen que trabajemos por lo que queramos y que con perseverancia las cosas se logran. Si nadie confía en ti, tú confía en ti. Eres el único que realmente debe de hacerlo.

Vivimos vidas locas, vamos corriendo de un lado al otro de y pocas veces nos permitimos un descanso. La canción que presentó fue un título original en el que contaba la historia del último año de su vida. Trataba sobre como está bien no estar bien, y es aceptable estar perdido de vez en cuando. A mí en específico, me cuesta mucho trabajo este concepto. Soy una persona que exige demasiado de sí misma y no se permite estar mal o hasta mostrar debilidad. Y como yo, estoy segura de que hay millones. Por eso tenemos que aprender a tratarnos un poco mejor, se vale de repente no estar bien, se vale necesitar ayuda y no siempre ser los mejores o los más fuertes. Seamos más amables con nosotros mismos. Permitámonos estar perdidos un rato, somos humanos, no olvidemos eso. Existimos para cometer errores.

Al final de la canción, los jueces comentaban sobre su audición. Como parte de esto Sofía Vergara le dijo: tu voz es impresionante. Su respuesta me sorprendió una vez más cuando una joven que podríamos considerar "cualquiera", se paraba enfrente de miles de espectadores y le contestaba a Sofía Vergara, una de las actrices latinoamericanas más exitosas: Si lo es. Podríamos pensar que sería más modesta, pero no, así no debe de ser. Ella sabe el talento que tiene, y eso es de admirar. Somos increíbles, créanselo. Dudando de nosotros mismos nunca llegaremos a nada.

Lo siguiente que dijo me puso a pensar sobre la imagen que damos a los demás y las partes de nosotros que dejamos que el mundo vea. "Es importante que la gente sepa que soy mucho más que las cosas malas que me pasan", contestaba la cantante a una de las preguntas de los jueces. No somos seres unilaterales, somos mucho más que nuestro nombre, nuestros hobbies, o nuestros fallos. Somos mucho más que nuestros problemas. No dejemos que nuestros problemas y las cosas desafortunadas que nos pasan ocupen todo nuestro pensamiento, porque terminarán por dominar nuestro carácter y nuestra esencia también. Creo que es importante buscar el lado positivo de las personas y situaciones. Nada es el fin del mundo.

Cáncer es una palabra muy fuerte, solo basta con hablarla para que cualquiera en el cuarto quede callado. Y no es con poco mérito que esta enfermedad causa tanto miedo, es una condición verdaderamente horrible. Pero Jane muestra un lado diferente al que nos hemos acostumbrado. Dice que tiene tan solo un dos por ciento de posibilidad de supervivencia. ¡Dos por ciento es nada! Cualquiera estaría devastado, antes de verla, hasta yo estaría. Pero eso no va con ella. Dice que dos por ciento no es cero, dos por ciento es algo. Dos por ciento es mucho. Cuando parecería que ya no hay esperanza, hay que buscar la luz.

No tengo nada más que respeto y admiración hacia este increíble ser humano. Aprendamos a no ser pesimistas y a buscar siempre lo positivo, a ser nosotros mismos, a seguir nuestros sueños, a estar bien con nosotros mismos y a ver mucho más allá de lo malo. Enfrentemos la vida con una visión un poco más positiva. Si ella puede, nosotros también.

Te invitamos a inscribirte en nuestra página www.vibremospositivo.com para darte más información de nuestro movimiento y seguirnos en Facebook como Vibremospositivo, en Instagram como @jorge_lpz, @vibremos_positivo2020 y @yad.rajamim; escríbenos a [email protected]