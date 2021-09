Sin detenciones, a pesar de molestia por falta de vacunas contra COVID en Saltillo

Sin detenidos en los puntos de vacunación de Hacienda El Mimbre y Parque Las Maravillas, a pesar de la inconformidad de muchas personas que al arribar se encontraron con la novedad de que se agotó la vacuna contra la COVID-19.

En ese sentido, Miguel Garza, Subdirector de la Policía de Tránsito de Saltillo, recordó que desde la noche del lunes, de nueva cuenta principalmente jóvenes de entre 18 y 29 años de edad hicieron fila para alcanzar a aplicarse su primera dosis.

Sostuvo que en esta ocasión no se registraron personas detenidas en los puntos de vacunación en mención, ya que no se presentó conato alguno de violencia, sin embargo había muchas personas inconformes porque ya no había vacunas.

Asimismo, indicó que se estuvo al pendiente de la vialidad a fin de dar mayor fluidez a la circulación y con ello evitar embotellamientos así como percances, donde se tuvo un saldo blanco; además de vigilar que no se registraran actos vandálicos en los vehículos, los cuales se logró evitar en esta jornada.