Bienestar pide a profesores no vacunarse doble contra COVID en Coahuila

FBtaramires

Hoy, 8:19 pm

publicado por: Tano Ramires

ósea que el j070 anciano ese que se le cae la mano de Palacio Nacional ya no quiere "dar" vacunas?, jajajajaja, ya está "guardando" eldinero para robarselo!!!!!, mueranse monos de [email protected] , s1m10s de cilindrero!!!!!!!!, me vale lo que opinen!!!, su opinión no vale no sirve!!!!!, ya dije!!!!!

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1