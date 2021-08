Hijo de ministra neozelandesa interrumpe videollamada de su madre para enseñarle una zanahoria

La bochornosa interrupción ocurrió cuando la ministra de Desarrollo Social neozelandesa Carmel Sepuloni estaba en una entrevista a través de videollamada con el medio Radio Samoa y su hijo infante irrumpió en la habitación para mostrarle a su madre una zanahoria con forma fálica que encontró en el mandado.

Sepuloni se volteó e intentó evitar que su hijo mostrara el objeto fálico ante la cámara y cuando le dijo que estaba trabajando y siendo entrevistada, el menor respondió con un 'oh'.

La ministra compartió el video de su incidente en su cuenta de Twitter, en donde reconoció que el vegetal si tenía una forma fálica y admitió que ahora encuentra el suceso gracioso pero no lo consideró así cuando pasó.

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! pic.twitter.com/oUbcpt8tSu