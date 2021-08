Camión que transportaba aspa de aerogenerador es embestido por un tren

El accidente fue captado en Lulling, Texas, cuando Daniel Canup, el operador de un camión de 18 ruedas que estaba transportando el álabe de un aerogenerador, comenzó a virar hacia la derecha para cruzar las vías del tren, pero debido a que tenía poco espacio para maniobrar, el conductor derribó por accidente un poste de luz.

Luego de unos momentos, las barreras de seguridad se activaron para avisar que el tren estaba por pasar pero sólo aproximadamente dos tercios del camión había cruzado las vías y el conductor no retrocedió.

El tren terminó embistiendo el camión, dañando severamente el aspa y provocando la volcadura de la cabina del vehículo. El portal Fox 6 reportó que ninguna persona resulto herida, aunque se cree que el motor del tren también sufrió algunos años debido al impacto y las autoridades locales están investigando el incidente.

What in the hell were these people thinking? Happened in Luling, Texas. pic.twitter.com/hSrN3LnO7v