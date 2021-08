Ministro de SCJN busca despenalizar aborto en Coahuila

dongarcia

Hoy, 8:41 am

publicado por: don garcia

Abortos siempre ha habido, y va a seguir habiendo, la mujer que no quiere tener a su bebe, va a buscar la forma de no tenerlo, sea de forma legal o no. Y esa es decision de ella unicamente, asi que considero que si deberian despenalizarlo, asi al menos harian eso de forma mas segura. Pero eso es solo mi opinion muy personal.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1