Recibe maestra Mercedes Murguía presea 'Manuel Acuña'

La maestra Mercedes Murguía recibió de manos del alcalde, Manolo Jiménez Salinas, la Presea Manuel Acuña, tomando en cuenta su destacada trayectoria como pintora en la ciudad. La distinción reconoce a los creadores y promotores del arte y la cultura, como parte de un aniversario más del natalicio del poeta saltillense Manuel Acuña Narro.

En esta ocasión nuestra galardonada fue la Maestra Mercedes Murguía, una mujer que ha dedicado su vida y su talento a la pintura. Hoy reconocemos su entrega, dedicación y la gran labor para enaltecer la cultura en nuestra tierra. Felicidades y gracias por ser ejemplo y compartir su don con Saltillo, Coahuila y México", dijo Manolo Jiménez en su mensaje.

El mandatario municipal mostró su alegría de honrar a una gran persona que ha dejado huella, Mercedes Murguía, con quien hicimos un libro muy bonito a través del Instituto Municipal de Cultura donde vienen todas sus obras, nos da mucho orgullo que podamos hacer proyectos donde queda plasmado ese don que tiene la maestra y que ahora podrá estar en manos de los saltillenses y de las generaciones presentes y futuras", dijo.

En el evento, Jiménez Salinas estuvo acompañado por Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura del estado y señaló que tocó enfrentar la mayor adversidad en los últimos 80 años con la pandemia de salud, sin embargo, como saltillenses y coahuilenses, juntos como un gran equipo sociedad, iniciativa privad y gobierno, hoy Saltillo está de pie y echado pa´ delante.

Mercedes Murguía, llegó a los siete años a vivir a la ciudad de Saltillo y desde muy pequeña comenzó en el arte.

"Me enamoré de la pintura y el dibujo, 64 años que yo misma ni me imagine que esos lápices y esos pinceles serían mis armas toda mi vida, hoy me puedo denominar yo misma pintora. Desde que conocí la pintura hasta ahora he trabajado para darle la dignidad que este oficio se merece, mi trabajo vale, así me lo hacen saber quiénes solicitan mi obra y buscan mi firma", mencionó.

Desde pequeña mostró su inquietud por la pintura, por lo que ingresó a los talleres de las maestras Piedad Valerio y Eloísa Ruiz, ambas discípulas del maestro Rubén Herrera.

Magdalena Dávila Salinas, coordinadora de artes visuales del Instituto Municipal de Cultura, agradeció al alcalde Manolo Jiménez por la importante consideración que la gestión de su gobierno tiene hacia la cultura.

Durante la entrega de la Presea Manuel Acuña estuvieron presentes la diputada local Martha Loera; Carlos Robles Loustaunau, secretario del Ayuntamiento; Alberto Leyva García regidor presidente de la Comisión de Cultura; y la síndica Lydia María González Rodríguez.