Autoridades y familiares buscan a seis pescadores desaparecidos en Guerrero por huracán 'Nora'

Autoridades mexicanas y familiares buscan este lunes a seis pescadores que desaparecieron en alta mar en Acapulco, en el sur del país, tras el paso del huracán "Nora", que dejó un muerto a nivel nacional.

A pesar de la búsqueda por mar y aire en las costas del estado de Guerrero, los hombres no han podido ser hallados desde la semana pasada, por lo que sus familiares temen que les quede poco tiempo de vida.

“Mi esposo se perdió desde el día jueves, él tuvo que salir aquí en la noche y no llegó. Le agarró la tormenta adentro, lo hemos estado buscando por nuestros propios medios", expresó la mujer de uno de los desaparecidos.

La mujer, quien no se identificó, se dijo devastada porque el hombre es el sustento de la familia y hasta el momento solo han encontrado sus pertenencias.

La búsqueda está encabezada por la Secretaría de Marina, pero los familiares no han encontrado resultados satisfactorios, por lo que bloquearon una de las principales avenidas de Acapulco para pedir dinero y comprar combustible para buscarlos en el Pacífico.

“Ayer salieron 12 embarcaciones, hoy seis, mañana van a ser tres, cada vez son menos, queremos que nos echen la mano los amigos y los vecinos, no tenemos dinero para las lanchas, queremos combustible, ya no pudieron salir varias porque ya no hay recursos”, comentó Víctor Manuel Zamacona, quien busca a sus dos hijos y a su yerno.

El Gobierno mexicano había reportado la mañana del lunes un menor de edad muerto, un desaparecido, un herido y 355,000 usuarios sin luz por el paso de "Nora", que este fin de semana tocó tierra en Puerto Vallarta, Jalisco, como huracán categoría 1.

Pero "Nora" surgió desde el jueves pasado como tormenta tropical frente a las costas de Guerrero, donde dejó lluvias torrenciales.

Por ahora, las familias y los marinos solo han encontrado las embarcaciones donde se trasladaban los hombres para la pesca del pez vela y dorado.

Una de ellas estaba nueve millas náuticas mar adentro, amarrada a una cimbra y hundida a 45 grados.

“Hemos encontrado cosas de él, ahorita ya salió su lancha, y sus compañeros allá adentro vieron su hielera y ahí esta su chancla (sandalia)", contó la esposa del pescador.

"El compañero que encontró la lancha dice que ellos se acababan de soltar y que estuvieron comiendo cocos y pusieron una bandera en señal de ayuda, están vivos pero sino los ayudamos ellos ya no van a aguantar”, añadió.

Los trabajos de búsqueda seguirán por mar a 20 millas náuticas al sur de Barra Vieja y por aire de manera paralela a la línea de costa, desde Tecpan de Galeana a Punta Maldonado, hasta 92 millas náuticas mar adentro.

Hasta el momento, en el Pacífico se han formado los huracanes Andrés, Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda, Marty y "Nora".