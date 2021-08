'No puedo'; alumno se queja de que su profesor 'ejerce demasiada presión' durante la primer semana de clases

Un alumno de la carrera de Derecho, se ha vuelto viral en redes sociales después de que se quejara de su profesor a través de una clase en línea, durante la primer semana de clases, ya que según él 'lo presiona demasiado'.

El video que circula en Twitter, muestra al estudiante universitario identificado como Alex García, quejarse con su profesor porque le 'ejerce demasiada presión' y 'no puede con ella'.

"Apenas llevó una semana de conocerlo y quien me conozca de aquí sabe que soy muy buen alumno, que soy muy participativo y en serio que son muchas ventajas, pero con usted no puedo, su manera de llevar la clase no me gusta", expresa el joven mientras sus compañeros y el profesor lo escuchan.

Las declaraciones del joven no tardaron en ser blanco de todo tipo de comentarios entre internautas, sobre todo de burlas contra el estudiante.

#VideoViral Estudiante de #Derecho reclama a profesor por su forma de enseñar y se hace viral ‍⚖️ "Con usted no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace" pic.twitter.com/e3Gc6HVYqs — Anonymous Sin Censura (@anonymus_sin) August 28, 2021