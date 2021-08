Transeúntes corren ante presunto 'tiroteo' en Times Square de Nueva York

Los hechos trascendieron al rededor de las seis de la tarde, cerca de la séptima avenida y la calle 46, cuando los paseantes comenzaron a correr al presentarse el supuesto tiroteo, según detallan medios internacionales.

Sin embargo, los presuntos disparos se trataron en realidad de una disputa entre dos personas donde se registró la caída de una barricada a las afueras de Disney Store, lo que habría provocado el fuerte estruendo, derivando además al arresto de una persona, según lo confirmó la policía de Nueva York.

JUST IN - Police responding to reports of shots fired in Times Square, New York. Earth Cam captures the audio and shows people running right after the shooting. pic.twitter.com/PMGgS8ZSfM