Siete películas ‘realistas’ de zombis

Las películas de zombis tienen su base en la ficción, porque se trata de relatos inventados a partir de algo que no es real como tal. Sin embargo, aunque en sí mismo el género parta de una premisa de ‘fantasía’ o ‘ciencia ficción’, en su desarrollo hay varias historias que tiene un argumento creíble, con situaciones que reflejan realidades que bien podrían suceder o escenarios con los que se puede empatizar. Estos son algunos ejemplos.

28 days later

En esta historia los zombis son producto de un virus que vuelve a las personas violentas y agresivas. La idea del cómo se propaga todo y qué nivel de destrucción podría resultar de ello, dejando al mundo en la miseria y la desesperación, suena como algo no alejado de un escenario realista.

#Alive

La cinta surcoreana de 2020 sigue a un ‘gamer’ que queda atrapado dentro de su departamento durante un brote zombi. Conforme pasa el tiempo, agua y comida comienzan a escasear y pese a la orden de mantenerse encerrado, intenta ser rescatado, buscando señal para compartir su ubicación.

The girl with all the gifts

Con su grado de acción y terror, la historia habla de la adaptación y el cambio evolutivo. Aquí los zombis están tomando el control del mundo, pero científicos han logrado ‘controlar’ a niños nacidos ya infectados. La misión es sobrevivir para buscar la cura pero, ¿qué significa sobrevivir realmente?

The Cured

Luego de que personas zombis ‘infectadas’ son ‘curadas’, ahora estos ‘enfermos’ deben reintegrarse a la sociedad, lo que impacta en cómo la gente los recibe y ellos se readaptan a un mundo que los rechaza por su naturaleza. Una clara metáfora sobre enfermos, parias, reintegrados al colectivo.

Viral

Ciencia ficción, terror y drama, la historia es sencilla y tiene tropiezos, pero pone en perspectiva muchas cosas relacionadas con los virus. Aquí un parásito que infecta a la población, provoca que un pequeño pueblo sea puesto en cuarentena y dos adolescentes deban sobrevivir solas en casa.

Train to Busan

Otra cinta surcoreana que combina la acción con el instinto de supervivencia, se centra en un padre tratando de salvar a su hija dentro de un tren, infestado de infectados. Las emociones, más que el terror, son lo que sostienen a esta historia sobre la búsqueda por proteger a los seres amados.

Maggie

Un relato sobre la condición humana, el amor de un padre y el sacrificio de una familia, se ambienta en una pandemia zombi de la que Maggie, una adolescente, se ha contagiado. Su padre la lleva a una cabaña a cuidarla, pero la esperanza de una cura y vivir con un ‘enfermo’, no serán camino fácil.