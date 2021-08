Recién casados envían recibos de cobro a los invitados a su boda que no asistieron

Una pareja de recién casados envió recibos de cobro a sus invitados que confirmaron su asistencia al evento pero no llegaron a la boda.

La fotografía, que señala un pago de 240 dólares, unos 4800 pesos, se comparte ahora en redes sociales, donde se hace viral.

Según reporta el New York Post, la factura les da un mes, a partir de 18 de agosto, a las personas para pagar su ‘deuda’.

La pareja en cuestión se conforma por Doug Simmons, de 44 años, y Dedra McGee, de 43, que se casaron en el Royalton Negril Resort & Spa de Jamaica.

“Le enviamos esta factura porque confirmó asiento(s) en la recepción de la boda durante el recuento final. Debido a que no nos llamó o no nos dio la notificación adecuada de que no asistiría, esta cantidad es lo que nos debe por pagar su(s) asiento(s) por adelantado. Puede pagar a través de Zelle o PayPal. Comuníquese con nosotros y díganos qué método de pago le conviene. ¡Gracias!", leía la nota enviada por Doug a través de Facebook.

Pese a las críticas, Doug se defiende por la decisión. "Cuatro veces preguntamos: '¿Estás disponible para venir? ¿Puedes asistir?', Y seguían diciendo 'Sí'. Tuvimos que pagar por adelantado en Jamaica; esta era una boda de destino", comenta el novio.

I don’t think I’ve ever seen a wedding reception invoice before lol pic.twitter.com/ZAYfGITkxP — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 24, 2021