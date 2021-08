Tiempos biológicos

El inicio de la temporada de futbol de la liga MX nos ha traído en su primer tercio lesiones de consideración por el tiempo que exige su recuperación, mi querido maestro don Alfonso Valdés Cortés siempre me decía, basado en su gran capacidad y experiencia, mira, a la biología no hay quien le gane, se puede optimizar una lesión en cuanto a su recuperación más no en sus tiempos, remataba diciendo ¡te digo que a la naturaleza no hay quien le gane!

Los tiempos actuales exigen soluciones y recuperaciones rápidas o inmediatas en todas las situaciones de la vida pasando por arriba de lo óptimo, el deporte de alto rendimiento a él se han incorporado diversas ciencias auxiliares o adjuntas a la medicina, a la traumatología y medicina deportiva se han agregado psicólogos, nutriólogos y fisioterapeutas, y es en esta última rama el avance es notorio, agregando la presencia de la kinesiología, área que se encarga del estudio del movimiento humano, beneficiando con la aplicación de los estudios de biomecánica el desempeño y la recuperación. Las marcas en récords en el deporte de alto rendimiento han sido espectaculares, lo que exige una máxima expresión de las capacidades físicas, funcionales y motoras, lo que lleva a un perfeccionamiento de los sistemas de control, incluidas la recuperación y la rehabilitación física en torno al complejo proceso de la preparación deportiva. En el entrenamiento deportivo actual la sistematización de los elementos de trabajo dependerá del volumen, intensidad y periodicidad que lleven a un efecto acumulativo que estimule los procesos fisiológicos de sobre compensación que facilitan la mejora y obtención del máximo de las capacidades físicas, tácticas y psíquicas del atleta, con la obtención de un estado físico óptimo con el consiguiente aumento del rendimiento. Y es precisamente en el óptimo rendimiento en donde se manifiesta el equilibrio de la salud física-funcional y emocional. Con la intervención de los respectivos profesionistas del área se encontrará una balanceada nutrición en función de las exigencias energéticas del deporte que se practica. En el terreno funcional la kinesiología buscará el desarrollo idóneo de las capacidades físicas interviniendo en la dosificación de las cargas de entrenamiento y del cumplimiento de éstas por parte del deportista, en el trabajo general del grupo, o del elemento que se encuentra en proceso de rehabilitación, o bien que se integra a la actividad normal a fin de evitar recaídas. El adecuado trabajo preventivo de la kinesiología permitirá una mejor y prolongada calidad de vida deportiva. ¡Hasta la próxima!