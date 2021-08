Fecha FIFA y es prudente hacer el primer corte de caja de este Apertura 2021 Grita México. Primer corte con el libro de pases aún abierto, con 7 jornadas jugadas y prácticamente dos meses de competencia.

Ha sido un torneo en mi opinión bastante esperanzador, con equipos que llegaron completamente listos y sin pretextos a la fecha que marca el calendario para estar al 100. Dichos equipos entrenados en su totalidad por técnicos extranjeros, dejan en milonga las innumerables excusas que muy a menudo se ponían cuando un torneo iniciaba: el equipo está “duro”, “falta el ritmo que solo darán las semanas”, “hasta que no cerremos el plantel no se sabrá el nivel que podemos alcanzar”. Esto jaló a equipos obligados a aplicarse más pronto y vimos cómo Tigres, Rayados y Cruz Azul despabilaron, América sólido y los que pusieron el ejemplo por ahí cayeron en una racha de empates y derrotas que los relegaron un poco en la tabla, aun así, se agradece ese ejemplo que provocó tener un Apertura de buen nivel hasta este momento más allá de aquella fecha 6 en donde 11 de los 18 equipos no anotaron gol.

Llamarle interesante a un torneo es un lugar común demasiado visitado. ¿Qué torneo no es interesante? Pero bueno, el área de interés de este Grita México, definitivamente está en que cualquier equipo le gana al que sea, también un lugar común en nuestra Liga MX que es muy pareja, a veces pareja para arriba y a veces pareja para abajo hablando de calidad.

Santos Laguna es de los equipos que mejores exhibiciones ha dado en este torneo, no exagero, lo que mostraron los muchachos de Almada en Aguascalientes y el primer tiempo en el Volcán, fue para paladares exigentes, intensidad, sistema, ubicación, recuperación de balón con transición inmediata para atacar. A Santos le ha faltado contundencia y cayó en un slump por aquel viaje a Orlando, trajín que obligó a Guillermo Almada a hacer cambios y rotaciones a su 11 inicial. Los Guerreros recuperarán lesionados y recién llegados y sin duda serán candidatos para calificar directo a la liguilla y buscar su séptimo título.

De lo demás pues América el líder, León de Holan, el campeón Cruz Azul y pues los regios.