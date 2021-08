El mensaje de AMLO que enfureció a Córdova

Antes de ser presidente, López Obrador opinó lo siguiente: Siempre he pensado que los hijos de los hombres sabios y famosos no son tan inteligentes como ellos piensan, ni tan tontos como opina el vecino. Sin embargo, en los tiempos actuales es muy común que casi todos terminen convertidos en niños mimados, descoloridos y acomodaticios y, aunque parezca un contrasentido, lo que más les perjudica es el estudio en universidades como el ITAM o de ese corte en el extranjero. Una vez un economista egresado del ITAM que participaba con nosotros, que era la sensación de muchos aspiracionista, por su jerigonza y recetas tecnocráticas, escribió un artículo en La Jornada y usó como ejemplo el dicho racista según el cual: "la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre".

Desde entonces confirmé que no era un hombre confiable. Más tarde defeccionó y se fue con Videgaray y EPN. Arnaldo Córdova siempre fue un hombre consecuente, en cambio, su hijo, es un académico carente de convicciones, un técnico del conocimiento electoral, comentarista de un programa de radio, encumbrado sin el mérito de la congruencia y la honestidad. No debe olvidarse que Lorenzo Córdova, junto con otros intelectuales supuestamente independientes, de la llamada sociedad civil, avaló el fraude de 2006, se hizo de la vista gorda en 2012, para luego llegar a la presidencia del INE, mediante negociación con los partidos de la mafia del poder y previa entrevista en lo oscurito con EPN. De modo que no debe extrañarnos su comportamiento clasista y racista, así piensan y actúan, aunque con recato e hipocresía, muchos académicos, comunicadores e intelectuales. Entre otras calamidades, México padece del mal del conservadurismo, de una realidad muy reaccionaria. "Lorenzo Córdova Vianello nunca olvidará aquella tarde del 20 de mayo de 2015. Ese día, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) juró a sus más cercanos que, las veces que estuviera en sus manos, le haría la "vida de cuadritos" a Andrés Manuel López Obrador, incluso, "si algún día llegara a ser presidente de México". El Instituto Federal Electoral (IFE) Fue la máxima autoridad administrativa en materia electoral en los Estados Unidos Mexicanos en el periodo 1990-2014: Era un órgano constitucional como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por provenir de los Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fracción V del artículo 41). "Que inició sus operaciones el 11 de octubre de 1990 y las finalizó el 4 de abril de 2014". En tiempos del inefable (Calderón) en agosto del 2007, los diputados quitaron a los consejeros electorales del IFE y aumentaron "las facultades de fiscalización, así como atribuciones en materia de radio y televisión, respecto a la propaganda electoral…". Tras la reforma político electoral de Enrique Peña Nieto, se disolvió el IFE para dar paso a una nueva institución "que se encargará de los asuntos electorales a nivel federal, creando así al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) que entró en funciones a partir del 4 de abril de 2014". Fue así como el nuevo INE, bajo el mando exclusivo de Lencho, empezó a fastidiar al YA presidente López obrador que como vimos antes "había osado" decir lo que dijo "HIJOS DE GRANDES HOMBRES", como era ARNALDO CÓRDOBA el padre de este delicado "Lenchito". De este asunto familiar proviene la rabieta constante de Lorenzo Córdoba contra su muy superior "enemigo". Pero lo grave no es que Lencho deteste al presidente. Lo que si no se vale es transmitir su odio personal. Y aplicarlo a otros, por ejemplo, 49 políticos a los que el INE le canceló las candidaturas actuales, son 42 de Morena y 7 de partidos menores. Se trataba para el INE de castigarlo por no haber seguido sus férreas reglas. Y claro ninguno de los castigados resultó ser miembro del PRI, PAN o PRD. Como se ve, un tipo como Lorenzo Córdoba en un puesto público, que transporta contra la Nación problemas personales, con el presidente, no debería estar en el cargo; pero en fin parece que ahora va a tener que aguantarse una reducción en su sueldo pues como dice la Constitución en el Art. 127: "Nadie puede ganar más que el presidente de la república". 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste