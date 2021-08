Ensayo sobre la cultura

LO QUE NO SABE LÓPEZ DE LOS AZTECAS II

(Del libro religión e imperio de Conrad/Damarest)

Ratificando lo que decíamos en el anterior artículo; De la pág. 63, cito: "La cosmología imperial sostenía que los mexicas debían inexorablemente cautivar prisioneros en la guerra y sacrificarlos al dios; la fuerza espiritual de los guerreros enemigos sacrificados fortalecerían al sol y retrasaría la ineludible destrucción por las fuerzas de la oscuridad… La nueva cosmovisión aceleró el ritmo y la escala de los sacrificios humanos hasta extremos sin precedentes."

Pág. 73: "Se ha calculado, revisando las pruebas de sacrificios en México Central, que cada año se sacrificaban, por término medio, unas 15 000 personas… En la cima del nuevo templo, Ahuítzotl y los jefes de las otras capitales de la triple alianza ayudados por sus sacerdotes, arrancaban uno a uno tras otro los corazones de las víctimas a medida que estas ascendían por los peldaños del templo. El sacrificio se prolongó durante cuatro días y hasta los relatos más moderados del acontecimiento cifran en más de diez mil las personas sacrificadas."

En cuanto la educación; A Tlacaelel y Moctezuma I:"Se les atribuye la fundación del sistema educativo mexica, enormemente organizado. El sistema se componía tanto de sistemas locales 'de barrio' para la gente común, como de escuelas calmecac, que dependían del estado, para la educación de los sacerdotes y de los jóvenes nobles. Los calmecac además de enseñar arte religioso e himnos sagrados, se ocupaban de difundir el dogma de la élite y de consolidar las creencias. León Portilla (1963: 3-24) ha examinado la capacidad azteca de distinguir entre sacerdotes y sabios buenos y malos, prueba del avanzado estado de la filosofía azteca. Pero también cabe ver esa diferenciación filosófica bajo una luz mucho más cínica. Al pueblo se le enseñaba a creer solamente en los maestros buenos que enseñaban la sabiduría transmitida y que dan una educación estricta; se les advertía que desconfiaran de los falsos sabios que tienen sus propias tradiciones y las conservan secretamente y por ello descarrían al pueblo. Así pues, solo el sacerdote adiestrado en el calmecac debía ser reconocido como legítimo."

Pág. 69: "La ideología imperial creada por la élite al alterar cuidadosamente los mitos y tradiciones del pasado, se propagó gracias al control estatal del arte monumental, de la historia escrita y de la instrucción sacerdotal." (Nada diferente con lo que se implementa en los estados totalitarios.)

En cuanto la función de los comerciantes podemos leer: Pág. 77: "Los pochtecatin, que comerciaban en el exterior por cuenta del estado, actuaban también como espías para acopiar información sobre la riqueza y los recursos de los otros pueblos… Así pues, las campañas sagradas de Huitzilopochtli estuvieron sincronizadas con las necesidades políticas y económicas de la totalidad de la nación mexica."

Pág. 78: "Y en realidad entre las causas más comúnmente citadas para que la triple alianza iniciaran sus campañas se encuentran supuestos insultos o malos tratos a comerciantes".

Pág. 80: "La ideología imperial impregnaba así todos los aspectos de la sociedad mexica, motivando a los individuos y hasta definiendo sus merecimientos personales en términos de culto de los sacrificios y del alimento a los dioses."

Hay muchos otros temas de los cuales se podría hablar, como la estratificación en la que terminó la sociedad Mexica. También en la imposibilidad de asimilar a los pueblos conquistados a su cultura. En el caso de Roma, los pueblos fueron romanizados; o sea, que los pueblos conquistados podían acceder a los privilegios de ser romanos después de servir en sus ejércitos. Hasta llegaron a ser emperadores. No así en los pueblos mesoamericanos que nunca pudieron ser mexicas y a cada rato se rebelaban haciendo lo imposible. Esta esa la razón fundamental que muchos se aliaran a Cortés y le sirvieran de ejército.

No sé cuál es la razón por la que nuestro presidente pueda ponderar tanto a un pueblo con el que no está de acuerdo ni con su filosofía, su sistema religioso, su sistema educativo o su organización social. Las pirámides no tienen sentido sin sus dioses. En México son templos, en Egipto, tumbas. Los dioses son bélicos. Nada que ver con la sociedad amorosa que proclaman los de Morena.

Ni el mismo López se entiende.