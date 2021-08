La población está renuente a hacerse pruebas, no quiere saber que tiene COVID-19: alcalde de Arteaga

El alcalde de Arteaga, Everardo Durán Flores, manifestó que debido a que los ciudadanos del municipio se encuentran aún renuentes para realizarse las pruebas cuando presentan síntomas sospechosos por COVD-19, se han dedicado a movilizarlos, esto con el fin de confirmar los casos y se realicen las acciones pertinentes.

De acuerdo con lo que señaló, se tiene un registro de alrededor 24 casos, no obstante, podría ser de hasta cien personas en comunidades como San Antonio de las Alazanas.

Indicó que por lo anterior, la feria de la manzana no se llevará a cabo este año.

“Sabemos que está muy duro lo del COVID y quiero comentarlo y ver la realidad. En la cabecera tenemos un gran brote en San Antonio de las Alazanas, estamos mal”, dijo.

Resaltó que el problema que se ha presentado es que la gente no se hace las pruebas para la detección del virus.

“Traemos 14 o 24 y ahí andamos, pero el problema es que la gente no viene a sacarse la prueba y ahí andamos nosotros para llevarla y mucha gente no quiere, no quiere saber que tiene COVID”, destacó.