Hombre sufre una rabieta en pleno aeropuerto luego de que le negaran el abordaje

El incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Miami ubicado en Miami, Florida, cuando a un hombre le negaron el abordaje a un vuelo luego de que protagonizó una aparatosa pelea con su novia momentos antes, en la cual él entró al baño de mujeres para discutir con ella.

Las acciones del hombre hicieron que el personal de la aerolínea decidiera no dejar abordar al hombre y esto provocó que el sospechoso protagonizara una rabieta en la que le arrojó uno de los postes metálicos para dividir filas hacia varios empleados del aeropuerto y amenazara físicamente a uno de ellos.

El portal NBC Miami reportó que el sujeto fue aprehendido por las autoridades y fue trasladado hacia un hospital para una evaluación médica y hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el incidente.

