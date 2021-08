Andra Escamilla, persona no binaria viral por 'compañere' rompe el silencio

A pocos días de que surgiera en redes sociales un video donde una persona no binaria llora mientras corrige a un compañero de clase por no llamarla con sus pronombres solicitados.

Al aparecer en la pantalla de Zoom con la petición de pronombres que busca que le llamen, el estudiante le pide disculpas a Andra Escamilla por referirse correctamente.

Días después, Andra Escamilla publicó el contexto de lo sucedido en su cuenta de TikTok, donde aclara que lloraba por una entrega de un trabajo en la clase de logística luego de ausentarse por la vacuna antiCOVID.

Más tarde comenzó a publicar algunos videos para 'educar' a sus seguidores sobre el tema del lenguaje inclusivo y aclarar algunos ataques que ha recibido.

“No me molestan para nada los memes, pero creo que en un futuro publicará un Tiktok especial para reaccionar a los memes que me hicieron, pero esto va a ser un poco serio porque recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastantes feas, a mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad LGBTQ+ que sí les afectó, y esto no está chido”, declaró.