Orgasmo: vive el placer sin culpas

Agosto es el mes internacional del orgasmo femenino y su objetivo es visibilizar el derecho al placer sexual de las mujeres.

Lamentablemente, la desinformación y las mentiras que rodean el tema, han provocado que muchas de mujeres vivan sin sentir un orgasmo… aún.

Para Laura Cueva, Terapeuta y Educadora Sexual, señaló que hasta el 30% de las mujeres han expresado no haber alcanzado alguna vez el máximo punto de placer en sus encuentros sexuales.

“Hay tantos mitos en torno al tema porque la cultura no nos permite hablarlo abiertamente. Desde que somos niñas es un tema tabú, existe falta de educación sexual o interfieren las creencias religiosas”.

Existen dudas entre las jóvenes de 14, 15, 16 años, que inician su vida sexual y que quieren volverse multiorgásmica, el problema es que en redes sociales pueden obtener mucha información que en lugar de ayudar, provoca confusiones y problemas. “Hay jóvenes que han comenzado a utilizar algún suplemento o una pastilla para elevar la excitación, entonces realmente este es un tópico de educación, deberíamos estar abordándolo en casa para poder ir quitando los mitos, para hablar con claridad”.

“Evidentemente la pornografía es pura ficción y lamentablemente, en muchos casos funge como “único maestro” en el tema de la sexualidad. Entendiendo que lo que vemos en pantalla está muy alejado de la realidad, es por ello que existe tanta desinformación”.

LA PIEDRA ANGULAR DEL PLACER: EL CLÍTORIS

El placer es un derecho y representa salud, equilibra los sistemas del cuerpo, llevándote a un estado de bienestar físico, psicológico, emocional y social. Sin embargo, hay que destacar que el 80% de las mujeres no alcanza el orgasmo a través de la penetración o de un acto coital.

“Esto quiere decir que esta práctica sexual, para la mayoría de las mujeres, no representa el placer total. La mujer requiere de estimulación en diversas zonas erógenas, en donde destaca el tema del clítoris”.

El problema, es que las jóvenes no conocen su cuerpo a cabalidad. “Acabo de tener un taller con chicas, para enseñarles a conectar con su cuerpo, y era sorprendente que no conocían su vulva, que nunca la habían visto a detalle y que no habían profundizado en sus partes, como el clítoris, la uretra, el conducto vaginal. Es importante conocer la anatomía, conocer de qué manera puedo conectar con buenas sensaciones”.

EL DESEO: NECESARIO PARAPRENDER LA LLAMA

A diferencia de los hombres, para las mujeres el deseo sexual va aumentando gradualmente. “No basta quitarse la ropa y meterse a la cama para conseguir un buen encuentro sexual, nosotras empezamos desde la conexión con la pareja, para llegar a otras sensaciones”.

Y el problema, es que tener relaciones sexuales sin que el cuerpo esté preparado, puede provocar enfermedades. “Si llegas a la práctica sexual sin estar lista, con la falta de lubricación se pueden generar situaciones o disfunciones como la dispareunia o el vaginismo, en donde tener relaciones provoca dolor o malestar durante la penetración. Existen otras condiciones en las mujeres como la anorgasmia, que es la incapacidad de conectar con el placer y con el orgasmo”.

¿CÓMO SÉ SI ALGUNA VEZ ALCANCÉ UN ORGASMO?

Pues, querida lectora, lamentamos informarle que si considera necesario plantearse una pregunta como esta, además de probable es muy posible que nunca haya experimentado un orgasmo. “Todos los cuerpos son diferentes y el placer es subjetivo, dependerá mucho de las creencias, del pensamiento, la manera en la que aprendiste a conectar con tu cuerpo y con el placer. No esperemos verlo como en las películas, se trata de pequeñas contracciones en el suelo pélvico, en la zona genital, que a la vez se expande por todo el cuerpo y de lo que se trata, es de disfrutarlo y permitirte conectar con el placer”.