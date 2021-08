¿Cuál es el tipo de canción más popular en época de desempleo? Pues el corrido. Sí, porque en nuestra cultura al despedido se le conoce más bien como el corrido, el que tenía su chamba muy bien, la desempeñaba muy tranquilamente hasta que un día le llamó el jefe o el director de Recursos Humanos y después de muchas explicaciones y rodeos, finalmente le dijo que pasara a la caja por el cheque de su liquidación. Y yo me pregunto: ¿por qué se le llama liquidación a un pago que se hace con dinero sólido? ¿Por qué líquido? Será porque ya ve usted que el dinero "se va como agua".

Ese es el corrido del trabajo y el otro corrido es el género de música ranchera en donde se narran las aventuras y desventuras de un personaje popular muy célebre, como es el caso de Gabino Barrera que dejaba hijos por dondequiera, de Juan Charrasqueado que era valiente y arriesgado en el amor o de Rosita Alvirez que el día que la mataron andaba de suerte porque de tres tiros que le dieron nomás uno era de muerte.

Así llegamos al verbo correr y sus diversas aplicaciones, que ahora le platicaré.

En las mañanas muy tempranito hay quien se levanta porque se va a correr para hacer ejercicio y estar en forma y hay otro tipo de persona que se levanta a correr… sí, a correr las cortinas para que no entre la luz del sol por la ventana y poder seguir durmiendo otro ratito. La consecuencia más frecuente es que por ese "ratito" extra de dormir, se le hace tarde y se levanta corriendo para vestirse e irse corriendo al trabajo y no correr el riesgo de que lo vayan a correr. Después, como llegó tarde, tendrá que andar "a la corre y corre" para hacer su chamba y terminar sus "quehaceres" a tiempo.

El que corre para hacer deporte es un corredor, pero también el corredor es un pasillo. Por cierto, que este nombre -el de pasillo- es más apropiado para un corredor porque en éste normalmente no se corre y sí se pasa. De hecho, en una escuela vi el letrero que planteaba una flagrante contradicción. Decía: "Favor de no correr en este corredor".

También es corredor el que compra y vende bienes raíces, aclarando de pasada que los bienes raíces no se llaman así porque estén sembrados sino que en este caso se dice "raíces" porque no son móviles, o sea que se refiere a casas y terrenos que se supone que son "inmobiliarios", adjetivo que se aplica como antónimo -o sea lo opuesto- a los bienes móviles… aunque no podemos ponernos muy exigentes con el calificativo porque las casas en general se consideran bienes que no se mueven a pesar de que hay casas móviles.

El participio activo del verbo correr es corriente y eso no necesariamente quiere decir que sea vulgar, sino que es "lo que corre" aun cuando en el caso de la corriente eléctrica, más que correr, fluye, porque la energía es un fluido. También el aire es un fluido y sin embargo, cuando está haciendo mucho calor, no es raro que alguien se queje de que "no corre aire" como si el aire tuviera piernas.

Finalmente tenemos el correo, que se llama así porque las cartas se entregaban antes literalmente corriendo y por eso mismo las cartas son la correspondencia.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA José Luis Ortiz:¿En tiempo presente digo "el documento está impreso" y en tiempo pasado es correcto decir "el documento se ha imprimido"?

LE RESPONDO: Los participios impreso e imprimido del verbo imprimir pueden usarse en cualquier tiempo o persona, aunque por costumbre se usan generalmente como usted dice.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El que escucha lo que no debe, oye lo que no quiere.