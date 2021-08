CNTE vuelve a retener a AMLO; 'no somos mafia de derecha', dicen

Por segundo día consecutivo maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retuvieron la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador -quien realiza una gira de trabajo de fin de semana por ese estado- para exigir la reinstalación de la mesa de negociación con el gobierno federal para dar solución a sus demandas y rechazaron que sean parte de "una mafia de la derecha". La tarde de este sábado en su trayecto rumbo a Motozintla, donde supervisaría los avances de los programas sociales en esa entidad, maestros pararon la Suburban del Ejecutivo federal en donde aseguraron que no hay disposición de su gobierno por la reinstalación de esta mesa.

Pese a que se le pidió que se bajara para escuchar sus demandas, el mandatario no lo hizo y permaneció dentro de su automóvil, pero cuando se le pidió la reinstalación de la mesa, el Presidente bajó la ventanilla para comentar:

-"Si no hay respeto, no".

-"Pero la autoridad es lo que no nos respeta", le respondió un maestro, mientras el Ejecutivo federal volvió a subir la ventanilla.

"¿Es mucho pedir la apertura de la mesa nacional? No hay disposición, son nueve meses que no hay mesa, no hay respeto. Compañeros esta movilización es pacífica, no tenemos ninguna intención de agredir al Presidente de la República, ni físicamente ni moralmente. Lo que las bases del magisterio de la CNTE estamos exigiendo es la apertura de la mesa nacional, porque ya son nueve meses de no dar seguimiento a la mesa nacional".

Con megáfono en mano, el maestro le comentó al presidente López Obrador que el gobierno federal en Palacio Nacional dice una cosa “y el gobernador del estado dice otra. Como si el gobierno del estado estuviera sobre el gobierno federal.

"Estamos exigiendo la reinstalación de la mesa. ¿Qué planteamos? La solución de la caja de ahorro, es un recurso de los trabajadores, de los cesados. Eso es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo otra cosa y es falso cuando dicen que es una mafia o que estamos apoyando a la derecha ¡Jamás! porque nosotros venimos desde abajo, somos hijos de obreros, de comerciantes, de obreros, de comerciantes, de indígenas".

El maestro de la Coordinadora afirmó que no están en contra de su proyecto de nación y aseguró que muchos de los integrantes de la CNTE hicieron trabajo para apoyar su campaña electoral para que llegara a la Presidencia. Tras manifestarse, los maestros dejaron pasar el vehículo presidencial rumbo a Motozintla, en donde supervisó los avances de los programas sociales del gobierno federal.

Más tarde en su cuenta de Twitter, el Ejecutivo federal reconoció que la CNTE lo había parado, pero también muchos simpatizantes de la cuarta transformación. "En el camino por la frontera con Guatemala, de Amatenango a Motozintla, nos pararon los de la CNTE, pero también nos saludaron muchos simpatizantes de la 4T", escribió.

Virgilio Cruz, integrante del comité directivo estatal de la CNTE, afirmó en entrevista con medios que la retención del vehículo duró cerca de media hora y que fue hecha por 300 maestros. Aseguró que el gobierno federal ofrece una mesa de negociación que sea encabezada por el dirigente de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien fungiría como interlocutor.

"Ofrecen (el diálogo) a través del senador Ricardo Monreal. El Presidente lo nombra como interlocutor entre su gobierno y la gente de Chiapas, quien ofreció por medio de una llamada esta intermediación".

"¿Hoy no hubo más avance?", se le preguntó. "No, no, nada de eso. Esto que yo platico fue el día jueves que nosotros iniciamos la manifestación en las casetas de cobro y ya el viernes que se retiene el Presidente de la República en Tuxtla Gutiérrez, vuelven ellos a insistir en el ofrecimiento de la mesa de negociación con carácter resolutivo", dijo el dirigente magisterial.

El pasado viernes por la mañana, integrantes de las secciones 7 y 40 de la CNTE en Chiapas bloquearon por dos horas la camioneta en la que se transportaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ocasionó que no encabezara la reunión del gabinete de seguridad federal y su tradicional conferencia de prensa en el cuartel de la VII Región Militar.