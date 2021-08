VIDEOS: Incendio consume rascacielos en China

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, los hechos se dieron durante la tarde del viernes alrededor de las cuatro de la tarde en la ciudad de Dalian, ubicada en la provincia china de Liaoning.

A través de redes sociales, usuarios difundieron videos del siniestro que muestra a las llamas consumir el rascacielos.

Fire broke out in Dalian China, residential huge building. pic.twitter.com/4jD6p7L2CT

JUST IN Massive fire broke out in a high-rise residential building in China's Dalian City. pic.twitter.com/AnTL3a8Xdg