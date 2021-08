Películas animadas que deberían tener su versión live action

Con la tendencia a la alza de adaptar historias de animación al ‘live action’, hay varias cintas que podrían hacer una excelente transición y ofrecer al público grandiosos y entretenidos resultados.

El brinco de un formato a otro no es sencillo, pero hay opciones para cada concepto de crecer, enriquecerse, modernizarse y sorprender. Estas son algunas películas animadas, que podrían dar buenos resultados de adaptarse al formato live action.

The Princess and the Frog

Ligeramente olvidada pero completamente entretenida, esta cinta tiene una gran ambientación historia y soundtrack. Sus posibilidades son vastas, sin tener que perder la magia del cuento base.

Titan A.E.

Acción, ciencia ficción y aventura, la combinación es justo lo que llama la atención. Se ambienta en un futuro muy lejano y sigue a una tripulación buscando con su nave salvar a la humanidad.

Astro Boy

Tiene chispa y encanto, así que aunque no fue precisamente todo un hit, los fans la recuerdan con buen ánimo. Una adaptación al live action puede añadir seriedad y ahondar en este gran mundo.

Anastasia

El personaje ha aparecido en alguna que otra versión con personas de carne y hueso, pero no ha habido aún un ejemplo destacado ni reciente que capture la leyenda con el toque que se merece.

Your Name

Un anime simplemente genial, su concepto funciona y balancea bien la ciencia ficción con el romance. Podría ser riesgoso cambiar el género, pero también tiene mucho potencial la idea.

Treasure Planet

Basada en un cuento clásico pero dándole un giro futurista, es especial precisamente por las posibilidades que abre camino y sin duda sería el tipo de película blocksbuster para todas las edades.